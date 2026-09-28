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Mnogi se pitaju tko je novi dečko Elle Dvornik?! Sada je nakon dugo vremena pokazala dio njega

Već su neko vrijeme zajedno

Influencerica Ella Dvornik već je neko vrijeme u ljubavnoj vezi, no skriva identitet muškarca koji joj je osvojio srce i zove ga 'Meštar'. Sada je na Instagramu objavila fotografiju s njim nakon dugo vremena, ističući kako je on njezina emotivna podrška.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

 

'Ja i moj emotional support biceps', opisala je njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se vidi samo njegova mišićava ruka, a u galeriji fotografija otkrila je i da su zajedno uživali na Jarunu, piše Story. 

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Ella je još sredinom prošle godine počela objavljivati fotografije s misterioznim 'Meštrom', za kojeg se od početka šuškalo da je jedan zagrebački reper, no nijedno od njih to nije potvrdilo.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

 

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