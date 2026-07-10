Mnogi se pitaju jesu li dani slave Ultre gotovi? Pogledajte prizore pa zaključite

Ultra Europe ponovno je otvorila vrata Parka mladeži, no prve slike s početka festivala potaknule su i staro pitanje koje se posljednjih godina sve češće može čuti među Splićanima i dugogodišnjim posjetiteljima – je li najveći festival elektroničke glazbe u Hrvatskoj izgubio dio nekadašnjeg sjaja?

Iako organizatori i ove godine očekuju više od 150 tisuća posjetitelja tijekom trodnevnog programa, prve večeri prizori su bili drukčiji od onih na koje je publika navikla u najboljim godinama festivala. U satima kada su se nekad stvarale nepregledne kolone prema ulazima, ove godine posjetitelji su pristizali znatno sporijim tempom, a u pojedinim dijelovima Parka mladeži ostalo je dovoljno prostora za nesmetano kretanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

To, naravno, ne znači da je atmosfera izostala. Kako je večer odmicala, publike je bilo sve više, pozornice su se punile, a ritmovi elektroničke glazbe privlačili su tisuće partijanera iz svih krajeva svijeta. Tradicionalno su se vijorile zastave brojnih država, a festivalski prostor ponovno su obilježile odvažne modne kombinacije, šljokice, fluorescentne boje i kostimi po kojima je Ultra prepoznatljiva.

Procijenite sami.