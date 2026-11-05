Mnogi ovako odmrzavaju meso, a ne znaju koliko je opasno: Poznata kuharica upozorava na tri velike pogreške

Mnogi u zamrzivaču uvijek imaju komad mesa ili ribe koji čuvaju za neki budući ručak. No kada dođe vrijeme za pripremu obroka, često se dogodi da namirnice zaboravimo izvaditi na vrijeme. Tada posežemo za brzim rješenjima, poput mikrovalne pećnice, tople vode ili jednostavnog ostavljanja mesa na kuhinjskom pultu, piše Allrecipes.

Iako se takvi postupci čine praktičnima, mogu značajno utjecati na kvalitetu hrane, a neki predstavljaju i ozbiljan zdravstveni rizik.

Poznata američka kuharica Britt Rescigno, koja je sudjelovala u popularnim kulinarskim emisijama poput „Chopped” i „Tournament of Champions”, za portal Allrecipes objasnila je koje su najčešće pogreške pri odmrzavanju mesa i morskih plodova.

Tri načina odmrzavanja koja treba izbjegavati

Prva metoda koju Rescigno ne preporučuje jest korištenje mikrovalne pećnice.

Iako većina modernih mikrovalnih pećnica ima posebnu funkciju za odmrzavanje, kuharica upozorava da takav postupak može isušiti meso i narušiti njegovu teksturu. Pojedini dijelovi namirnice mogu se početi zagrijavati i kuhati prije nego što se ostatak potpuno odmrzne.

Druga česta pogreška jest stavljanje zamrznutog mesa u toplu ili vruću vodu.

Takav način odmrzavanja može dovesti do neravnomjernog zagrijavanja. Vanjski slojevi mesa mogu dosegnuti temperaturu pogodnu za razmnožavanje bakterija, dok unutrašnjost ostaje zamrznuta.

Treća, posebno problematična navika jest ostavljanje mesa na sobnoj temperaturi.

Mnogi meso jednostavno izvade iz zamrzivača i ostave ga na kuhinjskom pultu nekoliko sati. Međutim, dok se unutrašnjost polako odmrzava, površina može dovoljno dugo ostati na temperaturi koja pogoduje razvoju mikroorganizama.

Koji je najbolji način odmrzavanja mesa?

Prema savjetima kuharice Rescigno, najbolja i najsigurnija metoda jest postupno odmrzavanje u hladnjaku.

Takav postupak zahtijeva malo planiranja, ali omogućuje da se meso ravnomjerno odmrzne i pritom ostane na sigurnoj temperaturi.

Najbolje ga je večer prije pripreme premjestiti iz zamrzivača u hladnjak, pri čemu većim komadima mesa može biti potrebno i više od jednog dana.

Meso je poželjno staviti u posudu kako bi se spriječilo kapanje tekućine na druge namirnice.

A što je s ribom i morskim plodovima?

Kod odmrzavanja ribe i morskih plodova Rescigno preporučuje hladnu vodu.

Njezin je savjet da se morski plodovi stave u posudu i odmrzavaju pod mlazom hladne vode. Tako se proces može ubrzati bez nepotrebnog zagrijavanja vanjskih dijelova namirnice.

Za sigurnu kućnu primjenu najbolje je ribu ili morske plodove držati u nepropusnoj vrećici te ih odmrzavati u hladnoj vodi, koju treba redovito mijenjati. Ako je riba vakuumirana, potrebno je slijediti upute proizvođača, uključujući eventualno uklanjanje ambalaže prije odmrzavanja.

Važan je i način zamrzavanja

Kuharica naglašava da kvaliteta mesa i ribe nakon odmrzavanja uvelike ovisi o načinu na koji su bili pohranjeni.

Posebno preporučuje vakuumsko pakiranje jer smanjuje izloženost zraku, pomaže očuvati okus i sprječava isušivanje površine namirnice tijekom zamrzavanja.

Ipak, upozorava da određene osjetljive vrste ribe, poput lista, iverka i bakalara, nakon zamrzavanja mogu izgubiti dio svoje karakteristične teksture.

Pravilno pohranjeno meso, s druge strane, može zadržati vrlo dobru kvalitetu i nakon nekoliko mjeseci u zamrzivaču.

Što ako nemate vremena čekati?

Ako ste zaboravili odmrznuti meso na vrijeme, sigurnije je koristiti hladnu vodu ili mikrovalnu pećnicu nego ga ostavljati na sobnoj temperaturi.

Iako mikrovalna pećnica može negativno utjecati na teksturu, odmrzavanje tom metodom smatra se sigurnim ako se namirnica odmah nakon toga termički obradi.

Isto vrijedi i za meso odmrznuto u hladnoj vodi.

Najvažnije je izbjegavati dugotrajno držanje sirovog mesa na toplom, gdje se bakterije mogu brzo razmnožavati.

Zato stručnjaci savjetuju jednostavno pravilo: ako imate vremena, meso odmrzavajte u hladnjaku. Ako žurite, koristite sigurnu metodu s hladnom vodom i odmah ga pripremite.