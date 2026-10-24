MNOGI MISLE DA JE POTPLAĆEN Hrvat zarađuje 2.8 milijuna: "Mogu samo zamisliti kako mu je..."

Nisu se Cavaliersi baš isprsili kada je riječ o Marijevoj jednogodišnjoj plaći (2,8 milijuna USD) pa bi se vrlo brzo moglo pokazati da je Hrvat potplaćen.

U utakmici protiv domaćih Sixersa – u kojoj se njegovi Cavaliersi nisu proslavili jer su ipak izgubili (106:114) nakon 29 koševa prednosti krajem druge četvrtine (69:40) – u sastavu momčadi iz Clevelanda relativno uspješno je debitirao Mario Hezonja.

Hrvatski povratnik u NBA ligu dobio je na povjerenje 18 i pol minuta upisavši pri tome 10 koševa iz 13 pokušaja iz igre, od kojih je pet bilo tricaških, odreda neuspješnih. No, da može biti koristan ovoj momčadi i kada mu nije šuterski dan, pokazao je ostalim brojkama, a to su tri skoka, po dvije asistencije i osvojene lopte te jedna blokada, piše Večernji.

Upravo u tom smislu Hezonju bodri i prvi razigravač momčadi James Harden (16 koševa), koji je dan prije utakmice ovako govorio o svomu hrvatskom suigraču, koji je etiketiran kao četvorka, a zapravo može igrati i na dvojci i trojci:

– Mogu samo zamisliti kako mu je bilo teško igrati u NBA ligi, vratiti se u Europu kako bi se ondje dokazao pa opet doći ovamo. Potrudit ću se pomoći mu da pronađe svoju ulogu u momčadi jer je on vrlo dobar igrač, tehnički opremljen, i može nam pomoći. Ima dinamiku u igri koja nam je lani nedostajala.

Doduše, nisu se Cavaliersi baš isprsili kada je riječ o Marijevoj jednogodišnjoj plaći (2,8 milijuna USD) pa bi se vrlo brzo moglo pokazati da je Hrvat potplaćen.