Mnogi ljeti rade istu pogrešku: Zbog nje je u stanu još toplije nego vani

Ventilator koji cijelu noć puše ravno prema krevetu ne hladi prostoriju, već samo pomiče topli zrak oko vaše glave. To je najčešća pogreška pri korištenju ventilatora koju radi gotovo svatko tko ljeto provodi u stanu bez klima-uređaja. Ventilator ne snižava temperaturu ni za jedan stupanj – on samo pokreće zrak koji je već vruć, piše krstarica.com.

Zašto vam ventilator zapravo ne hladi sobu

Uloga ventilatora vrlo je jednostavna – on pokreće zrak. Ništa više. Ako je u prostoriji 30 stupnjeva, on samo kruži taj isti zrak.

Vaše tijelo osjeća lagani povjetarac pa imate dojam da ventilator radi svoj posao. No termometar ostaje na istoj temperaturi.

Okrenite ga prema prozoru

Tu većina griješi. Većina ljudi noću usmjeri ventilator prema sebi, a trebalo bi upravo suprotno. Kada nakon ponoći vanjska temperatura padne, okrenite ventilator tako da puše prema otvorenom prozoru.

Na taj način izbacuje nakupljenu dnevnu toplinu iz prostorije, dok svježiji zrak izvana prirodno ulazi unutra. U stanovima na posljednjem katu, koji se tijekom dana snažno zagrijavaju, ova jednostavna promjena može znatno poboljšati uvjete za spavanje.

Posuda s ledom ispred ventilatora – trik koji doista djeluje

Amy, osnivačica stranice Everything Mummy, preporučuje trik star gotovo koliko i sami ventilatori. Ovaj jednostavan način rashlađivanja doma često daje bolje rezultate nego što ljudi očekuju. Stavite široku zdjelu ili plitki lim s vrlo hladnom vodom i ledom ispred ventilatora koji oscilira.

Zrak prolazi preko hladne površine pa u prostoriju dolazi osjetno ugodniji. Što je posuda šira, učinak je veći jer se više rashlađenog zraka širi prostorijom.

Ipak, pripazite da posuda bude dovoljno udaljena od utičnica i električnih uređaja. Voda i električna energija nisu dobra kombinacija.

Mokra plahta na prozoru – za dugotrajniji učinak

Ako želite trajnije rashlađivanje, postoji trik koji zahtijeva malo više truda, ali može biti vrlo učinkovit. Česta pogreška pri korištenju ventilatora jest njegovo pogrešno postavljanje, zbog čega se ne iskorištava njegov puni potencijal.

Postavite ventilator uz jedan prozor tako da izbacuje topli zrak van. Na drugi otvoreni prozor objesite mokru plahtu.

Zrak koji ulazi prolazi kroz vlažnu tkaninu koja upija dio topline pa u prostoriju ulazi svježiji i ugodniji zrak.