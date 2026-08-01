Mnogi još uvijek rade istu pogrešku: Tjesteninu je bolje kuhati na ovaj način

Većina nas tjesteninu po navici kuha u velikom loncu punom kipuće vode, no ispostavlja se da to nije jedini, pa čak ni nužno najbolji način. Sve više kuhara preporučuje jednostavniju metodu koja štedi vrijeme, troši manje vode i ostavlja manje prljavog posuđa - kuhanje tjestenine u dubokoj tavi. Osim što je praktičnija, ova tehnika može biti korisna i za pripremu ukusnijih umaka.

Tjestenina se može kuhati i u tavi

Umjesto velikog lonca, dovoljno je uzeti duboku tavu i uliti onoliko vode koliko je potrebno da prekrije tjesteninu. Budući da je količina vode manja, ona će puno brže zakipjeti, što može skratiti ukupno vrijeme pripreme obroka.

Ova metoda nije rezervirana samo za jednu vrstu tjestenine. Jednako dobro funkcionira s dugom i kratkom tjesteninom, ali i s različitim vrstama azijskih rezanaca. Ključno je tijekom kuhanja povremeno promiješati tjesteninu kako se ne bi slijepila, piše Index.

Veliki lonac nije potreban

Daniel Gritzer, urednik kulinarskog portala Serious Eats, kaže da je uvjerenje kako je za kuhanje tjestenine potreban veliki lonac zapravo zastarjeli kulinarski mit.

"Prema starom pravilu, dodavanjem tjestenine sobne temperature u malu količinu kipuće vode drastično bi se snizila njezina temperatura. To je istina, ali manja se količina vode i brže ponovno zagrije do vrenja jer je manje tekućine koju treba zagrijati. Zato to u praksi nije problem", pojašnjava Gritzer.

Osim bržeg vrenja, Gritzer ističe još jednu prednost ove tehnike. "Kuhanjem tjestenine u manje vode dobivate koncentriraniju, a time i korisniju škrobnu vodu za pripremu umaka", kaže i dodaje da bi se tjestenina u manjoj posudi mogla lakše zalijepiti. No ako je dobro promiješate i održavate u pokretu, pogotovo na početku kuhanja prije nego što se škrob s površine stvrdne, nećete imati problema.

Praktičnije i s manje posuđa

Još jedna prednost kuhanja u dubokoj tavi jest praktičnost. Nakon što se tjestenina skuha i ocijedi, u istoj se tavi može pripremiti umak ili kratko popržiti sastojci poput povrća, mesa ili kozica, a zatim sve zajedno spojiti s tjesteninom. Time se smanjuje broj zaprljanih posuda i ubrzava priprema večere.

Za ovu metodu najbolje je koristiti duboku tavu s višim rubovima. Gritzer preporučuje tavu promjera najmanje 30 centimetara za dugu tjesteninu poput špageta, dok se za kraće oblike, poput penna ili rigatona, može koristiti i manji lonac.

Veliki lonac i dalje ima svoje mjesto u kuhinji, osobito kada se pripremaju juhe, variva ili veće količine hrane. No za svakodnevno kuhanje tjestenine, duboka tava može biti jednostavnije, brže i jednako učinkovito rješenje.