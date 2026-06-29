Mnogi Hrvati to rade pod tušem, a onkolozi upozoravaju da bi trebalo prestati

Svakodnevno tuširanje dio je rutine većine ljudi, no onkolozi upozoravaju da jedna navika koju mnogi smatraju potpuno bezopasnom možda i nije najbolji izbor. Riječ je o učestaloj upotrebi gelova za tuširanje s intenzivnim mirisima, koji mogu sadržavati kemikalije povezane s povećanim zdravstvenim rizicima.

Iako se rizik od razvoja raka u velikoj mjeri povezuje s genetikom, dobi i obiteljskom poviješću bolesti, stručnjaci ističu da postoje čimbenici na koje možemo utjecati, među njima i proizvodi koje svakodnevno nanosimo na kožu.

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"Razvoj raka odvija se u više faza, a dugotrajna izloženost štetnim tvarima u hrani, vodi i potrošačkim proizvodima može postupno oštetiti stanice", objašnjava dr. James McCloskey, voditelj odjela za leukemiju u Centru za rak John Theurer.

Na što upozoravaju liječnici?

Prema riječima onkologa, problem mogu predstavljati određeni sastojci koji se nalaze u mirisnim gelovima za tuširanje.

Među njima su:

ftalati, koji se često skrivaju iza oznake "miris" te mogu oponašati djelovanje hormona,

parabeni, konzervansi koji također djeluju slično estrogenu,

sulfati (SLS), tijekom čije proizvodnje može nastati nusprodukt 1,4-dioksan, koji se smatra potencijalno kancerogenim,

te pojedini konzervansi poput DMDM hidantoina, koji s vremenom otpuštaju formaldehid.

Nema razloga za paniku

Liječnici ipak naglašavaju da trenutačno ne postoje čvrsti dokazi da će korištenje mirisnih gelova za tuširanje samo po sebi izazvati rak.

"Za većinu ljudi povremena upotreba vjerojatno ne predstavlja velik rizik", ističe dr. Adeel Khan, dodajući da je razumno smanjiti svakodnevno korištenje proizvoda s jakim mirisima, osobito kod osoba s osjetljivom kožom, astmom, migrenama, trudnica i djece.

Stručnjaci naglašavaju da rak nastaje kao posljedica niza čimbenika koji djeluju tijekom života, a ne zbog jednog proizvoda ili jedne navike.

Što preporučuju umjesto toga?

Onkolozi izdvajaju tri jednostavne alternative:

gelove za tuširanje bez mirisa i s jednostavnijim sastavom,

krute sapune, koji uglavnom sadrže manje konzervansa i aditiva,

kastiljski sapun, napravljen od saponificiranih biljnih ulja, bez sintetičkih deterdženata, konzervansa i sredstava za pjenjenje.

Stručnjaci poručuju da cilj nije izazvati strah, nego potaknuti ljude da obrate više pozornosti na sastojke proizvoda koje svakodnevno koriste te, kada je moguće, biraju jednostavnije formulacije.