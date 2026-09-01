Mnogi Hrvati danas su dobili ovu poruku na WhatsAppu: Nipošto je ne otvarajte

“Možeš li glasati za Nikolina? Ona je kći mojih bliskih prijatelja i ova je pobjeda jako važna za njezinu obitelj! Riječ je o stipendiji za njezino školovanje. Puno puno ti hvala unaprijed na podršci.”

Ova poruka vrti se upravo na Whatsappu – ako vam je ovih dana stigla od vašeg kontakta na Whatsapp, nipošto ne pokušavajte otvoriti link ispod poruke, jer vrlo je vjerojatno da se radi o klasičnoj phishing prijevari u kojoj vam cyber kriminalci poušavaju ili preuzeti whatsapp račun ili vaše osobne podatke. Od stručnjaka za cyber prijevare saznajemo što vam se može dogoditi ako ste link ipak otvorili i što trebate učiti da spriječite eventualnu štetu, piše Marija Crnjak za Jutarnji list.

“Konkretno ne znam za ovaj slučaj, ali po svemu što ste opisali, zvuči kao nešto što se inače događa, pogotovo na Whatsappu. Vjerojatno se radi o ‘social engineeringu‘, kad napadači ciljaju na emocionalni aspekt. Kontakte skupljaju na nekoliko načina, najčešće kad ih ljudi neoprezno ostavljaju na internetu, bilo da su to društvene mreže ili neki servisi kao što su osobne društvene mreže za upoznavanje ili aplikacije za rezervaciju hotela. Primjer je platforma Booking.com i slične platforme koje su osobito ranjive i često su mete cyber kriminalaca koji kompromitiraju njihove korisničke baze. Podaci se onda prodaju na crnom tržištu, takozvanom ‘dark webu‘ i koriste se za uvjerljive phishing poruke. Imamo primjere da su na linkove koje im navodno šalje rezervacijska platforma odgovarali i stručnjaci za sigurnost, koliko to uvjerljivo zna biti”, kaže nam Mate Matijašević, stručnjak za cyber sigurnost.

Što se može dogoditi ako stisnemo te sumnjive linkove i štoviše, upišemo kodove koje nam pošalju ili slično? Može se dogoditi par stvari, kaže nam naš sugovornik.

“Prva opcija je da se prilikom klika jednostavno prikuplja još više podataka i onda se ti podaci opet prodaju i dalje se s njima netko koristi. Drugi najčešći oblik je da se zapravo sa tim klikom zarazi sam uređaj, bilo da jeto računalo laptop ili mobitel, i onda to računalo postane inficirano u smislu da bude dio mreže koja se kasnije koristi za nekakve druge napade. To su neke dvije dominantne kategorije. Tako se može dogoditi da vam, ako ste imali otvoreno nekoliko prozora sa servisima na koje se morate logirati, pokradu sve podatke koje koristite za prijavu, povezane lozinke, čak i one takozvane kolačiće koje kasnije mogu koristiti i za multifaktorsku autentikaciju. Mogu vam ući u cijelu povijest pregledavanja. Sve to može završiti u paketu sa stotinama drugih zaraženih uređaja i to se prodaje na dark webu”, pojašnjava stručnjak. Na mobitelu se to isto može dogoditi, ali nije tako često, napominje.

U ovom konkretnom slučaju dijelu korisnika koji su kliknuli na link za anketu Whatsapp javlja da je veza nesigurna, drugi su čak uspjeli otvoriti tobožnju anketu i ‘dati glas‘ ispod fotke djevojčice koja je u plesnom pokretu, i tu ih je tražilo broj mobitela. Onima koji su ga upisali dalje nije više ništa stizalo. No, primjetili smo da je osobama koje su uopće pokušale kliknuti na link stiglo još poruka istog sadržaja od drugih njihovih Whatsapp kontakata, dok onima koji nisu reagirali na poruku više ništa dalje nije stizalo.

Ako ste bilo što stisnuli, stručnjaci poručuju da je dobro što prije promijeniti lozinke i ukinuti sve sesije, otići u postavke društvenih mreža i vidjeti gdje ste sve prijavljeni preko tog računa, te sve to ukinuti, pogotovo servise koje ne prepoznajete. Usto, na WhatsAppu na postavkama bi trebalo otići na povezane uređaje i provjeriti postoji li nepoznat uređaj te ga ukloniti ako ga nađete, piše Jutarnji list.