MNOGI GA UOČE KADA BUDE KASNO Mali crveni vrag hara dalmatinskim vrtovima: Gotovo je nevidljiv, a može uništiti cijeli urod

I ovo ljeto slušala sam žalopojke iz mnogih vrtova…

„Ajme, plamenjača!”

„Ajme, izgoriše mi pome!”

„Ajme, neće bit ništa od ovogodišnjeg uroda!”

I tako redom.

Dok svi strahuju od plamenjače, pravi krivac možda se skriva ispod lista

Slušam, gledam, suosjećam… jer nije lako kad čovjek mjesecima zalijeva, veže, uklanja zaperke, razgovara s pomama, a onda dođe jedna bolest i napravi nered kao da je netko po vrtu prosuo kantu crne boje.

Ali, ljudi moji, dok svi gledaju u nebo, čekaju kišu i proklinju plamenjaču, pozivam vas da pogledate malo niže.

Za ovo ljeto možda je kasno. Ali za sljedeće se možemo pripremiti.

Dakle, prvi važan korak — pogled ispod lista.

Jer tamo možda vreba jedan mali, crveni, okom jedva vidljiv stvor. A ako ga već vidite golim okom, vrlo je moguće da nije došao sam, nego s cijelom familijom.

Zove se crveni pauk.

Dobro, tehnički gledano, nije baš pauk. Više je grinja. Ali nemojmo sad cjepidlačiti. Kad ti taj mali napravi štetu na pomama i kukumarima, sasvim ti je svejedno kako mu piše u osobnoj iskaznici.

Pauk, grinja, crveni vrag — svejedno.

Bitno je da je gladan.

I da mu odgovaraju vrućina i suhoća.

A takvih dana, kao što znamo, ljeti ne manjka. Ovo zadnje ljeto bilo je za pamćenje.

Dok smo mi tražili hladovinu, ventilator i nešto hladno iz frižidera, crveni pauk zadovoljno je trljao svoje, uvjetno rečeno, nožice i govorio:

„E, ovo je vrijeme za mene!”

Rajčice i kukumari na udaru: Kako prepoznati nepozvanog gosta?

Rajčica mu je posebno draga. Kukumari još draži.

Lijepo se smjesti s donje strane lista i počne sisati sadržaj biljnih stanica. Polako, tiho i bez puno buke. Nema tu velikog spektakla. Nema vatrometa.

Samo list iz dana u dan izgleda sve lošije.

Prvo se pojave sitne svijetle točkice.

Onda list izgubi onu svoju lijepu, zdravu zelenu boju.

Pa počne izgledati kao da ga je netko posuo brašnom.

A onda se osuši.

I taman kad čovjek kaže:

„Aha, gotovo je, plamenjača!”

— crveni pauk negdje ispod lista zadovoljno odgovori:

„Nije, prijatelju. To sam ja.”

Naravno, sami simptomi nisu dovoljni da bismo bili sigurni tko nam radi nered. Ali ako primijetite sitne točkice, promjene boje i, osobito, finu paučinu na naličju lista, vrijeme je za ozbiljniji pregled.

Ne onu lijepu paučinu na kojoj se ujutro presijava rosa.

Ne.

Ova je više u stilu:

„Dobro došli u moj vrt. Ja sam već preuzeo upravljanje.”

Prva linija obrane: Pregledavanje biljaka, voda i dovoljno vlage

E sad, nije se lako boriti s tim malim gostom, ali nije ni da ćemo mu predati vrt bez borbe.

Prvo i osnovno — gledajte biljke.

Znam, zvuči jednostavno. Ali vrt treba gledati. Ne samo doći, uzeti dvije pome za salatu i otići.

Treba zaviriti ispod lista.

Treba vidjeti što se događa.

„Biljke znaju bolje”, naziv je moje prve i jedine knjige, ne bez razloga. Biljke nam često sve kažu, samo mi moramo malo usporiti i poslušati.

Ako crvenog pauka primijetimo na vrijeme, možemo ga pokušati isprati mlazom vode usmjerenim na donju stranu listova. To može pomoći smanjiti njegov broj, osobito ako reagiramo rano, baš rano i postupak po potrebi ponovimo. Samo pazite da mlazom ne oštetite biljku.

Ne treba poma doživjeti hidroterapiju kao da je u toplicama, ali malo ozbiljnije pranje može joj dobro doći.

I drugo — nemojmo biljku pustiti da pati od žeđi.

Vrućina i suša već same po sebi dovoljno iscrpe biljku, a takvi uvjeti pogoduju i crvenom pauku. Zato zalijevajmo dobro i temeljito, prvenstveno tlo, a ne samo površinu.

Malč je tu odličan saveznik jer čuva vlagu i pomaže da se zemlja ne pretvori u beton.

Naravno, ni dobro zalivena biljka nije imuna na napad, ali zdravu i njegovanu biljku lakše ćemo održavati i pravodobno uočiti problem.

Oprez s prskanjem: Ne uništavajte prirodne saveznike u vrtu

Ako se crveni gost već ozbiljno razbahatio, postoje i sredstva za njegovo suzbijanje, uključujući neka dopuštena u ekološkom uzgoju. Ali tu nema prskanja „od oka” ni logike „što jače, to bolje”.

Treba čitati upute, provjeriti je li sredstvo prikladno za kulturu koju tretiramo, paziti na uvjete primjene i — što je posebno važno — pogoditi mjesto na kojem se mali najčešće skriva.

A to je, naravno, donja strana lista.

Tu se često dogodi i jedna zanimljiva stvar.

Čovjek vidi problem, uzme najjači mogući otrov i kaže:

„Sad ćeš ti meni!”

I onda, osim crvenog pauka, stradaju i korisni kukci i grabežljivci koji su mu mogli pomoći držati brojnost pod kontrolom.

I što smo dobili?

Crveni pauk možda preživi.

Njegovi prirodni neprijatelji nestanu.

A on ostane s manje onih koji ga drže pod kontrolom.

To vam je otprilike kao da u selu potjerate policiju, zaštitare i sve one koji bi mogli paziti na red, a onda se čudite što je nastao nered.

Zato, ako možemo — čuvajmo i pomagače u vrtu.

Ne čekajte da se mali crveni gost proširi po cijelom vrtu

Najgore listove, one koji su potpuno uništeni, možemo ukloniti. Ali najvažnije je ne čekati da cijela biljka izgleda kao da je preživjela požar.

Jer crveni pauk nije baš od onih gostiju koji će sam reći:

„Dobro, bilo mi je lijepo, idem ja sada.”

Ne.

Ako mu uvjeti odgovaraju, nastavit će se hraniti i širiti na susjedne biljke.

Pa na one do njih.

I tako, malo-pomalo, može zahvatiti cijeli vrt.

A onda ćemo jednog jutra stajati usred pomidora, češkati se po glavi i pitati:

„Ljudi moji, što se ovo dogodilo?”

A on će, negdje ispod lista, zadovoljno šutjeti.

Zato, dragi moji vrtlari, dok ljeti strepimo od plamenjače, nemojmo zaboraviti pogledati i malo niže.

Točnije — ispod lista.

Jer tamo možda upravo sjedi jedan mali, crveni, gladni i žedni gost.

I ako ga na vrijeme primijetimo, možemo mu lijepo i kulturno reći:

„Prijatelju, hvala na posjeti, ali kod nas danas nema posluživanja.”

A ako ne razumije iz prve…

Pa, onda ćemo mu morati malo pomoći da razumije.