Mnoge žene dobiju poziv, ali se ne odazovu: Ovaj pregled može otkriti rak prije simptoma

Mamografija je bezbolan pregled na kojem se može otkriti rak dojke.

Točnije, na ovom pregledu se rak dojke ili druge maligne bolesti dojke otkrivaju u ranim stadijima i zato je važno odazvati se na besplatnu mamografiju. Kada se rak prepozna u ranom stadiju, šansa za petogodišnjem preživljavanjem je u 96 posto slučajeva.

Besplatna mamografija se provodi u Hrvatskoj od 2006. godine, kada je Vlada usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Važno je znati da ovaj pregled ne boli, a spašava živote.

Kako do besplatne mamografije?

Svake godine u okviru Nacionalnog programa napravi se oko 150.000 mamografskih pregleda, odaziv je oko 70%, a u okviru programa probira u prvih šest ciklusa otkriveno je 8304 novih karcinoma dojke, kako piše na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, piše N1.

Ovo ujedno znači i da je rak dojke otkriven na vrijeme, u ranom stadiju, a to je svakako jedan od razloga pada mortaliteta od raka dojke u Hrvatskoj.

Poziv na besplatni pregled se dobiva na kućnu adresu, a uključuje sve žene u Hrvatskoj u dobi od 49 do 70 godina. U sklopu ovog Programa, žene mogu obaviti mamografiju svake dvije godine.

Nakon pregleda, nalaz se dostavlja na kućnu adresu zajedno s mamografskim slikama i uputama za daljnje postupanje.

Zašto se odazvati na besplatnu mamografiju?

Ciljevi programa su smanjiti mortalitet od raka dojke za 25-30%, otkriti rak dojke u početnom stadiju i poboljšati kvalitetu življenja osoba s rakom dojke.

Ako se rano otkrije, mogućnost izlječenja raka dojke veća je od 90 posto, piše N1.

Uvođenjem mamografskog probira vidi se povećanje udjela slučajeva raka dojke koji su otkriveni u ranom, lokaliziranom stadiju te smanjenje onih koji su otkriveni s regionalnim i udaljenim metastazama.

Dakle, ovaj pregled nekome doslovno može spasiti život, a samo se treba odazvati i pojaviti.

Kako izgleda mamografija?

Mamografija ne boli, a radi se o rendgenskoj snimci dojki. Ovu pretragu moraju redovito obavljati svi koji od prije imaju određene abnormalnosti na grudima.

Jednako tako, mamografiju je potrebno što prije napraviti ako osjetite bilo kakve promjene na grudima, kao što su bolovi, kvržice, promjene boje bradavica ili promjene u boji ili veličini i obliku grudi.

Mamograf je stroj u koji se stavi jedna po jedna dojka, koje potom pritisnu ploče s gornje i donje strane, a nakon toga stroj stvara rendgenske zrake kojima se snima dojka do detektora na drugoj strani.

Svaka dojka se snima u dva različita smjera, a za svaku se dobiju dvije mamografske slike. Pregled traje između 10 i 20 minuta.

Zaključak

Besplatna mamografija je bezbolan pregled koji spašava život, a poziv na ovaj pregled se šalje na kućnu adresu svake dvije godine ženama između 49 i 70 godina. Odaziv na pregled je svake godine oko 70%, a cilj je smanjiti mortalitet od raka dojke za 25 do 30 posto.