MMF srušio prognoze za Hrvatsku: Gospodarstvo usporava, cijene nastavljaju rasti

Međunarodni monetarni fond (MMF) pogoršao je očekivanja za hrvatsko gospodarstvo u ovoj i sljedećoj godini. Prema najnovijim jesenskim prognozama, gospodarski rast bit će slabiji nego što se predviđalo u proljeće, dok bi cijene trebale nastaviti rasti brže od ranijih očekivanja.

Hrvatsko gospodarstvo u 2026. godini trebalo bi ostvariti rast od 2,2 posto, pokazuju najnovije procjene Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o osjetnom smanjenju očekivanja u odnosu na travanj, kada je MMF prognozirao povećanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 2,6 posto.

Ni sljedeća godina neće donijeti znatnije ubrzanje gospodarske aktivnosti. Prema novim izračunima, hrvatski BDP u 2027. trebao bi porasti za 2,3 posto, što je također manje od ranije očekivanih 2,6 posto.

Takve prognoze upućuju na nastavak usporavanja nakon prošlogodišnjih rezultata. Naime, MMF sada procjenjuje da je hrvatsko gospodarstvo u 2025. poraslo za 3,4 posto, nešto snažnije od 3,2 posto, koliko se navodilo u proljetnom izvješću.

Cijene će rasti brže nego što se očekivalo

Uz slabije prognoze gospodarskog rasta, MMF je povećao i očekivanja vezana uz inflaciju.

Prema jesenskom izvješću, prosječna stopa inflacije u Hrvatskoj ove bi godine trebala dosegnuti 4,5 posto. To je za 0,1 postotni bod više nego što se predviđalo u travnju, a ujedno i blago iznad prošlogodišnje stope od 4,4 posto.

U 2027. očekuje se usporavanje rasta cijena, ali znatno manje nego što se ranije prognoziralo. MMF sada predviđa inflaciju od 3,3 posto, dok je u proljeće računao na njezino spuštanje na 2,7 posto.

Nove procjene tako pokazuju da bi inflacijski pritisci mogli potrajati dulje nego što se očekivalo, što znači da će rast troškova života i dalje biti važan izazov za kućanstva.

Pogoršane procjene vanjske bilance

MMF je revidirao i očekivanja za hrvatski tekući račun platne bilance, koji obuhvaća razmjenu robe i usluga te dohotke i transfere s inozemstvom.

Prema novim izračunima, Hrvatska bi u 2026. trebala zabilježiti manjak od 4,4 posto BDP-a. U travnju se očekivao manji deficit, od 3,8 posto BDP-a.

Za usporedbu, prošle je godine manjak na tekućem računu iznosio 3,5 posto BDP-a.

U 2027. MMF očekuje poboljšanje, odnosno smanjenje deficita na 3,3 posto BDP-a. Ta je prognoza ostala nepromijenjena u odnosu na proljetno izvješće.

Nezaposlenost ostaje na niskoj razini

Za razliku od prognoza gospodarskog rasta i inflacije, očekivanja za hrvatsko tržište rada nisu se znatnije promijenila.

MMF procjenjuje da će stopa nezaposlenosti u 2026. iznositi 4,5 posto, što je za 0,1 postotni bod manje od travanjske prognoze.

U sljedećoj godini očekuje se njezin blagi rast na 4,6 posto, u skladu s ranijim predviđanjima.

Prema podacima MMF-a, nezaposlenost je i tijekom 2025. iznosila 4,5 posto, što odgovara procjeni objavljenoj u proljeće.

Takvi pokazatelji upućuju na relativnu stabilnost tržišta rada unatoč očekivanom usporavanju gospodarske aktivnosti.

Eurozona također raste usporenim tempom

Slabiji gospodarski izgledi nisu ograničeni samo na Hrvatsku. Prema MMF-ovim procjenama, gospodarstvo eurozone ove bi godine trebalo porasti za svega 1,1 posto, dok se u 2027. očekuje tek blago ubrzanje na 1,2 posto.

Za razliku od Hrvatske, prognoze za eurozonu nisu promijenjene u odnosu na travanj.

Stručnjaci MMF-a upozoravaju da gospodarsku aktivnost u zemljama koje koriste euro i dalje opterećuju visoke cijene energije i slabo povjerenje potrošača.

Među četiri najveća gospodarstva eurozone postoje znatne razlike u očekivanim stopama rasta.

Španjolska prednjači, Francuska na začelju

Najbolje rezultate među vodećim gospodarstvima eurozone MMF predviđa Španjolskoj. Njezino bi gospodarstvo u 2026. trebalo porasti za 2,5 posto, znatno snažnije od ostalih velikih članica. U 2027. očekuje se usporavanje na 1,8 posto.

Njemačkoj, najvećem gospodarstvu eurozone, predviđa se ovogodišnji rast od 1,3 posto. Sljedeće bi godine gospodarska aktivnost trebala blago oslabjeti, uz rast od 1,1 posto.

Talijansko gospodarstvo trebalo bi ove godine ostvariti rast od 0,8 posto, dok MMF za 2027. prognozira dodatno usporavanje na 0,6 posto.

Najslabije rezultate među četirima vodećim gospodarstvima eurozone ove bi godine trebala imati Francuska, s rastom od samo 0,4 posto. Ipak, u 2027. očekuje se blagi oporavak i povećanje gospodarske aktivnosti od 0,7 posto.

Hrvatska bi, unatoč sniženim prognozama, prema tim procjenama i dalje trebala rasti brže od prosjeka eurozone te od Njemačke, Francuske i Italije.

Jesenske prognoze predstavljene na sastancima MMF-a i Svjetske banke

Najnovije procjene objavljene su u sklopu jesenskog izvješća o izgledima svjetskog gospodarstva, tijekom godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.

Ovogodišnje okupljanje održava se od 12. do 18. listopada u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.

Za Hrvatsku najnovije prognoze donose kombinaciju sporijeg gospodarskog rasta, dugotrajnijih inflacijskih pritisaka i većeg manjka na tekućem računu platne bilance. Istodobno, očekuje se da će nezaposlenost ostati relativno niska.

Iako bi hrvatsko gospodarstvo trebalo nastaviti rasti brže od većine vodećih gospodarstava eurozone, MMF-ove revidirane procjene pokazuju da će gospodarska kretanja u idućem razdoblju biti nepovoljnija nego što se očekivalo prije samo nekoliko mjeseci.