Mlinarić Ćipe traži tri milijuna eura za film o herojima Vukovara: „Vrijeme je da se ispriča njihova priča“

Na konferenciji za medije Mlinarić je najavio podnošenje amandmana na državni proračun za 2027. godinu, kojim bi se osigurao novac potreban za realizaciju filma o jednom od najpoznatijih poglavlja Domovinskog rata.

U središtu filmske priče trebali bi biti legendarni zapovjednik Blago Zadro i branitelji Trpinjske ceste, mjesta koje je tijekom ratne 1991. godine postalo simbol otpora znatno nadmoćnijim neprijateljskim snagama.

Scenarij dobio pozitivnu ocjenu, ali financiranje još nije osigurano

Prema Mlinarićevim riječima, scenarij za film već je prošao ocjenjivanje Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) i dobio pozitivnu ocjenu. Unatoč tome, sredstva za njegovo snimanje još nisu osigurana.

Upravo zbog toga Mlinarić namjerava potrebna tri milijuna eura pokušati osigurati kroz državni proračun.

Trpinjska cesta ostala je upamćena kao jedno od ključnih mjesta obrane Vukovara. Zbog velikog broja uništenih tenkova i oklopnih vozila tadašnje JNA dobila je naziv „groblje tenkova“.

Obranom tog dijela grada zapovijedao je Blago Zadro, koji je od radnika tvornice Borovo postao jedan od najprepoznatljivijih zapovjednika hrvatskih snaga tijekom Domovinskog rata.

Zadro je poginuo 16. listopada 1991. godine, a njegova hrabrost, odnos prema suborcima i uloga u obrani Borova naselja ostali su trajno zabilježeni u sjećanjima vukovarskih branitelja.

Hoće li filmska priča o Zadri i braniteljima Trpinjske ceste dobiti državnu financijsku potporu, ovisit će o odluci tijekom saborske rasprave o proračunu za 2027. godinu.

Ministarstvo kulture i medija zasad se nije očitovalo o najavljenom zahtjevu.