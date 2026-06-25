Mladoženja zaplakao pred oltarom u Splitu, snimka se munjevito širi: “Ovako izgleda čovjek kojeg je obasula Božja milost”

Snimka s vjenčanja mladog nogometaša Bruna Čove iz Sinja i njegove dugogodišnje partnerice Antonije Barić postala je pravi viralni hit na društvenim mrežama.

Par je svoju ljubav okrunio sudbonosnim “da” u Splitu, a upravo jedan trenutak iz crkve posebno je dirnuo brojne korisnike Instagrama.

Mladoženja zapjevao sa suzama u očima

Na snimci koju je objavila fotografkinja i wedding content creatorica Marija-Zorka Vasilj vidi se emotivan prizor tijekom crkvenog obreda. Bruno, vidno ganut, sa suzama u očima pjeva duhovnu pjesmu “Srce predajem Ti”, dok Antoniju nježno drži za ruku.

U jednom trenutku mladenka se naslonila na njegovo rame, a njih dvoje zajedno su nastavili pjevati i uživati u trenutku koji će, sudeći prema reakcijama, pamtiti ne samo oni nego i mnogi koji su snimku pogledali.

Ljubav koja traje više od osam godina

Marija-Zorka Vasilj uz objavu je otkrila i kako je započela njihova ljubavna priča.

“Ljubav koja broji osam i kusur godina, a započela je dočekom Nove godine na kantunu rive kraj pizza Cuta. Od tada je kao mladenačka postala ona prava, iskrena i životna – i ona dok ih smrt ne rastavi”, poručila je.

Komentari se nižu: “Kakav momak!”

Video je u kratkom vremenu izazvao brojne reakcije. Korisnici društvenih mreža ne skrivaju oduševljenje prizorom, a komentari su puni emocija i čestitki mladencima.

“Predivno”, “Ova ljubav je bogatstvo, želim vam najljepši blagoslov”, “Kakav momak!”, “Kako je divno vidjeti muškarca s emocijama, nek’ vam je sa srećom”, “Ovako izgleda čovjek kojeg je obasula Božja milost”, samo su neke od poruka koje su se pojavile ispod objave.

Pohvale su stigle i autorici snimke: “Koje divne uspomene ti stvaraš ljudima”, napisala je jedna korisnica.

Tko je Bruno Čovo?

Bruno Čovo rođen je u Sinju, a nogometnu karijeru gradio je kroz više hrvatskih klubova. Prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza, nastupao je i za hrvatsku U-17 reprezentaciju, dok ga Transfermarkt vodi kao desnog beka, rođenog 19. rujna 2000. godine.

No ovih dana o njemu se ne govori zbog poteza na travnjaku, nego zbog prizora koji je mnogima pokazao onu najljepšu stranu života – iskrenu emociju, vjeru i ljubav.