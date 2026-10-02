Mladost razbila Jadran u finalu Superkupa

Trofej Superkupa ove godine neće na Zvončac. Mladost je u Bjelovaru bila bolja od Jadrana i uvjerljivo slavila rezultatom 18:10.

Zagrepčani su utakmicu otvorili puno konkretnije te su nakon samo četiri minute imali 3:0, dok je Jadran djelovao stegnuto, donekle i razumljivo s obzirom na mladi sastav sa Zvončaca. Jure Marelja zato je vrlo brzo pozvao minutu odmora, nakon koje su se njegovi igrači razbudili. Nije to odmah donijelo pogodak, ali bilo je vidljivo više kretanja, energije i agresivnosti.

Splićani su do prvog pogotka stigli tek minutu i 18 sekundi prije kraja prve četvrtine. U situaciji s igračem više pogodio je Pejković za 4:1, što je bio i rezultat nakon prvih osam minuta.

Pejković je ujedno bio prvo ime Jadrana u napadu.

Jadran se približio, Mladost odgovorila

U nastavku je Mladost nastavila diktirati ritam, pritom posebno zatvarajući Zvonimira Butića. Kapetan Jadrana bio je pod posebnim povećalom zagrebačke obrane.

Viktor Tončinić u 11. minuti odveo je Mladost na velikih 6:1 i činilo se da Splićane vrlo rano čeka težak nastavak utakmice.

Završnica druge četvrtine ipak je ponudila nešto drugačiju sliku. Jadran je povezao dva pogotka preko Bušića i Pejkovića te na veliki odmor otišao sa zaostatkom 7:4.

Ipak, to nije bio navještaj potpunog povratka u utakmicu. Nakon što je Požarić smanjio na 9:6, Zagrepčani su ubacili u višu brzinu. Redom su pogađali Nagaev, Tončinić, Pavillard i Brubnjak za seriju 4:0, a Brubnjak je u 23. minuti postavio visokih 13:6.

Time je finale praktički bilo prelomljeno. Mladost je u novom otvorenom bazenu u Bjelovaru potvrdila ulogu favorita i do kraja susreta povećala prednost za konačnih 18:10.

Novi susret već u srijedu

Mladost je u ovom trenutku sastavom osjetno iskusnija i šira od mladog i znatno promijenjenog Jadrana. Za Splićane je ovo, međutim, tek početak nove sezone, a priliku za uzvrat dobit će vrlo brzo.

Jadranaše već u srijedu, 7. listopada, u 20:30 sati čeka gostujući susret 1. kola Lige prvaka – ponovno protiv Mladosti.

Mladost – Jadran 18:10 (4:1, 3:3, 7:3, 4:3)

Mladost: Čubranić (7 obrana), Brubnjak (1), Tončinić (4), Kadivec, Pavillard (2), Babić, Bukić (3), Lazić, Nagaev (2), Radulović (4), Vukičević, Fajković (1), Batoš (1 obrana), Lozina (1). Trener: Hrvoje Hrestak.

Jadran: Popadić (5 obrana), Penava, Seman (1), Radan, Butić, Pejković (5), Ćurković, Zović (1), Požarić (1), Skejić, Matković (1), Katunarić, Anić (1 obrana), Bušić (1). Trener: Jure Marelja.