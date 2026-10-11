Mladići kažnjeni jer nisu došli na pregled za vojsku: Neki su se na sudu ipak uspjeli obraniti

Nekoliko mladića, među kojima i srednjoškolci, posljednjih se tjedana suočilo sa sudskim postupcima jer se nisu odazvali na pozive za pregled radi utvrđivanja sposobnosti za služenje vojnog roka. Dok su neki kažnjeni novčanim iznosima, drugi su oslobođeni optužbi jer im poziv nije bio uredno dostavljen, piše Srednja.hr.

Kažnjeni zbog neodazivanja

Općinski sud u Čakovcu prošli je mjesec pravomoćno kaznio srednjoškolca iz Međimurja s 250 eura. Mladić, koji se obrazuje za autolakirera, nije se sredinom lipnja pojavio na liječničkom pregledu i psihologijskim testiranjima u Domu zdravlja Čakovec. Na sudu je priznao prekršaj. Budući da ranije nije bio prekršajno kažnjavan i da ga uzdržavaju roditelji, sud mu je odredio kaznu nižu od propisanog zakonskog minimuma, koji iznosi od 500 do 5.000 eura.

Sličnih je slučajeva bilo i na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, koji je donio nekoliko nepravomoćnih presuda. Jedan 19-godišnjak kažnjen je sa 120 eura i 30 eura sudskih troškova jer je prespavao termin za pregled. U pisanoj obrani objasnio je da se prethodnu noć vratio s putovanja s majkom i bakom. Rekao je da je odmah kontaktirao nadležni ured, ali su mu odgovorili da može doći samo ako se pojavi unutar pet minuta, što mu je bilo nemoguće.

Isti je sud sa 120 eura kazne i 30 eura troškova kaznio i studenta rođenog 2007. godine. On je u svojoj obrani priznao prekršaj i objasnio da je zapamtio pogrešan datum pregleda pa je zakasnio jedan dan.

Mladić oslobođen jer na povratnici pošte nije bilo potpisa

Ipak, nisu svi slučajevi završili kaznama. Općinski prekršajni sud u Zagrebu prošlog je mjeseca oslobodio mladića optužbe da se početkom svibnja nije pojavio na pregledu. Mladić je na sudu izjavio da poziv nikada nije primio ni potpisao. Objasnio je da u njegovoj kući žive četiri obitelji. Sud je provjerom povratnice utvrdio da je pošiljka ubačena u poštanski sandučić bez potpisa primatelja, pa nije bilo dokaza da je poziv uredno uručen.

Sredinom rujna sličnu nepravomoćnu presudu donio je i Općinski sud u Varaždinu. Oslobođen je mladić rođen 2007. godine koji je na sudu rekao da poziv nije osobno primio jer je u to vrijeme radio u Njemačkoj. Izjavio je da je moguće da ga je preuzeo netko od obitelji ili susjeda i osporio je da je na dostavnici potpis njegove majke, za koju je naveo da je nepismena. Sud je usporedio potpise i zaključio da nije dokazano da je mladić osobno primio poziv, piše Srednja.hr.

Početkom rujna Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je još jednog mladića. On se u srpnju nije pojavio na pregledu, a u obrani je naveo da poziv nije mogao primiti jer je sezonski radio u trgovini na Čiovu. Sud je i u ovom slučaju utvrdio da se potpis na dostavnici razlikuje od njegovog. Zaključeno je da poziv nije bio uredno uručen i mladić je oslobođen optužbe.