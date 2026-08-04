Mladić se bori za život nakon eksplozije: Sumnja se da je aktivirana improvizirana ili vojna eksplozivna naprava

U obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo jučer je došlo do eksplozije u kojoj su ozlijeđene tri osobe, od kojih jedna teško i životno ugrožavajuće.

Prema do sada utvrđenim informacijama policijskim očevidom, događaj se zbio 3. kolovoza oko 17.52 sati, kada je 20-godišnjak rukovao najvjerojatnije improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla. Tom prilikom došlo je do eksplozije u dnevnom boravku kuće.

U eksploziji je 20-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok je 62-godišnjak teško ozlijeđen, a 22-godišnjak je zadobio lakše ozljede.

Od siline eksplozije došlo je do velikog oštećenja drvene kuće.

Na mjestu događaja uz policijske službenike Policijske uprave karlovačke bili su i djelatnici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb, koji sudjeluju u osiguranju mjesta događaja i provedbi potrebnih radnji.

Očevid će biti nastavljen tijekom dana uz prisutnost protueksplozijskog tima, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.