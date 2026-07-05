Mladić prvo pobjegao policiji, a onda ih šokirao onim što je napravio već idući dan

Nesvakidašnji slučaj zabilježen je u Bjelovaru, gdje je 19-godišnji vozač najprije pobjegao policijskoj ophodnji na neregistriranom motociklu, a već sljedećeg dana istim vozilom došao pred policijsku postaju i nepropisno ga parkirao.

Sve je počelo 24. lipnja oko 13 sati, kada su policijski službenici u Ulici Augusta Šenoe uočili motocikl bez registarskih oznaka te vozaču svjetlosnim signalima naredili da se zaustavi. Međutim, mladić se nije obazirao na policijsku naredbu, već je nastavio vožnju.

Tijekom bijega prošao je kroz raskrižje na crveno svjetlo, pretjecao kolonu vozila te se udaljio u smjeru Velikih Sredica.

Naknadnom provjerom utvrđeno je da motocikl nije registriran ni osiguran jer je odjavljen više od godinu dana, a 19-godišnjak nije imao ni odgovarajuću vozačku dozvolu za upravljanje tom kategorijom vozila.

Priča je dobila nastavak već sljedećeg dana. Mladić je ponovno sjeo na isti motocikl i dovezao se do Policijske postaje Bjelovar, gdje ga je ostavio parkiranog na nogostupu ispred zgrade. Jedan od policajaca prepoznao je i vozača i motocikl, nakon čega je uslijedila nova kontrola kojom je potvrđeno da i dalje upravlja neregistriranim vozilom bez potrebne vozačke dozvole.

Zbog prekršaja počinjenih tijekom bijega protiv njega je podnesen optužni prijedlog kojim se traži novčana kazna u iznosu od 1.850 do 2.910 eura, osam negativnih prekršajnih bodova te šestomjesečna zabrana upravljanja motociklima A kategorije.

Za prekršaje utvrđene prilikom druge kontrole izdani su mu prekršajni nalozi u iznosima od 260 i 290 eura, koje je u međuvremenu podmirio.