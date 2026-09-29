Mladić prebio umirovljenika (70) u ćeliji: ‘Nije se htio otuširati!‘

Vonj koji se širio polupraznom ćelijom broj 119 na VII. odjelu Remetinečkog zatvora, u kojoj su tog trenutka u ranim popodnevnim satima nakon ručka bila tri istražna zatvorenika, dok su ostali bili u dvorišnom dijelu na svježem zraku, bio je povod da se dvojica cimera sukobe.

Starijem J. D. (70) je potekla i krv iz nosa, a njegova zapomaganja upomoć začuo je kroz zatvorena vrata pravosudni policajac pa je pritekao u pomoć. Na kraju je sačinjeno izvješće i sukob je završio kod dežurnog suca istrage Županijskog suda radi utvrđivanja stegovne odgovornosti i koji je odlučio da se 18-godišnjaku, koji je napao umirovljenika, uskrate na 30 dana posjeti i dopisivanja.

- Posvađao sam se s J. D. jer se nije htio istuširati – branio je svoj neprimjereni potez mlađi punoljetnik. Umirovljenika je, naime, napao dok je ležao na krevetu te mu zadao više udaraca po tijelu. Sreća u nesreći je da nije teško ozlijeđen te je odbio liječničku pomoć. Cimer koji je toga trenutka bio u sobi potvrdio je da su se druga dvojica posvađala oko održavanja higijene, no da sam napad nije vidio, piše Jutarnji list.