Mladić lažirao ozljedu na Troglavu, nadao se da će po njega doći helikopter

Gorska služba spašavanja Hercegbosanske županije izvijestila je o nesvakidašnjoj intervenciji koja se dogodila u subotu, 15. kolovoza, a koju su opisali kao primjer zloupotrebe spasilačkih službi. Mladić je na planini Troglav lažirao ozljedu noge, očito očekujući da će po njega biti poslan helikopter. O cijelom slučaju GSS je izvijestio na svojim stranicama.

Lažna uzbuna na Troglavu

U subotu oko 16 sati na dežurni telefon GSS-a javili su se roditelji mladića koji se s prijateljem nalazio na području Troglava, kod bivka „Runolista kuća“. Prema dojavi, mladić je ozlijedio nogu i nije se mogao samostalno spustiti s planine. Na teren je odmah upućeno šest spasilaca.

Kada su stigli do planinarskog skloništa, zatekli su dvojicu mladića koji su, s obzirom na prijavljenu ozljedu, bili neuobičajeno dobro raspoloženi. Situacija se promijenila kada su shvatili da spasioci nisu stigli helikopterom, nego pješice. Njihova očekivanja o besplatnom letu tako su propala, a preostalo im je spuštanje s planine u pratnji spasilaca.

Tijekom spuštanja dogodio se još jedan obrat. Navodna ozljeda noge odjednom više nije predstavljala nikakav problem. Mladić je mogao normalno hodati i pomoć pri kretanju mu nije bila potrebna.

Iako je intervencija završila bez ozbiljnijih posljedica, iz GSS-a su zbog ovog slučaja uputili oštar apel javnosti i upozorili na neodgovorno korištenje spasilačkih službi.