Mladić koji je aktivirao eksploziv u kritičnom stanju

Dvadesetogodišnjak koji je teško ozlijeđen u eksploziji u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva u kritičnom je stanju. Helikopterom je prevezen u KBC Zagreb, javlja HRT.

Njegov 62-godišnji otac i 22-godišnji brat nalaze se u Općoj bolnici Karlovac. Njihovo je stanje stabilno i izvan su životne opasnosti, a zadobili su ozljede trupa izazvane gelerima.

Eksplozija se dogodila jučer u dnevnom boravku obiteljske kuće dok je 20-godišnjak rukovao eksplozivnom napravom. Policija zasad ne isključuje mogućnost da je riječ o improviziranoj napravi ili eksplozivu vojnog podrijetla.

Na mjestu događaja i danas traje očevid. Policijski službenici i protueksplozijski tim izuzimaju uzorke kako bi utvrdili što je izazvalo eksploziju.

Više pojedinosti trebalo bi biti poznato nakon dovršetka očevida i kriminalističkog istraživanja. Stanovnici Vodene Drage, među kojima su uglavnom vikendaši iz Zagreba i Karlovca, rekli su da su čuli snažnu eksploziju, nakon čega je po ozlijeđenog mladića došao helikopter.

Dvadesetogodišnjak je teško stradao te je helikopterom Hitne medicinske službe prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava.

Otac i drugi sin prevezeni su u Opću bolnicu Karlovac.

– Izvan su životne opasnosti i dobrog općeg stanja. Riječ je uglavnom o površinskim ozljedama nastalima od gelera prilikom eksplozije naprave. Ostat će kod nas nekoliko dana, dok im se stanje potpuno ne stabilizira i dok se ne oporave, rekao je dr. med. Dalibor Lavrnja, spec. opće kirurgije iz Opće bolnice Karlovac.

Susjedi su naglasili kako je eksplozija bila iznimno snažna.

- To je bila tako jaka eksplozija da mi se kuća sva zatresla, čak mi je pao jedan keramički tanjur na pod i razbio se. U roku od 10 minuta je došla hitna pomoć, rekla je susjeda Nada.

Božinović poziva na prevenciju

Na eksploziju u Bosiljevu osvrnuo se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je na međunarodno priznatu nacionalnu kampanju "Manje oružja, manje tragedija".

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, građani su kroz tu kampanju do sada dragovoljno predali više od 370.000 komada oružja, 6,7 milijuna komada streljiva, 6,5 milijuna eksplozivnih naprava i više od 6.000 komada pirotehničkih sredstava.

Istodobno je upozorio kako čak 93 posto osoba kod kojih se pronađe ilegalno oružje dobije uvjetnu kaznu, ocijenivši da takva sudska praksa nema dovoljno odvraćajući učinak i ne potiče građane na dragovoljnu predaju nezakonitog oružja.