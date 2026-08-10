Mladić iz Dalmacije policiji dragovoljno predao kokain

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga, proveli su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U petak, 7. kolovoza oko 20,40 sati u Vodicama, policijski službenici Službe kriminalstičke policije Odjela kriminaliteta droga zatekli su 21-godišnjaka koji je policijskim službenicima dragovoljno predao pvc vrećicu ispunjenu drogom kokain ukupne bruto težine 50 grama, nakon čega je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog 21-godišnjeg mladića nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.