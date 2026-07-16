Mladić i djevojka završili na intenzivnoj nakon stravičnog sudara

U srijedu oko 13.20 sati u Ulici dr. Vladimira Bakarića u Novom Selu na Dravi dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđeni 25-godišnji vozač i vozačica automobila čakovečkih registarskih oznaka, javlja Danica.hr.

Vozač (25) pod utjecajem alkohola od 0,88 promila djelomično je prešao na lijevi prometni trak te udario u auto vozačice (25) koji je dolazio iz suprotnog smjera. Njezin je auto pritom izletio s ceste i udario u betonski električni stup i betonsku dvorišnu ogradu.

Vozači su prebačeni u čakovečku bolnicu te zadržani na odjelu intenzivne njege. Pijanog vozača, po svemu sudeći, očekuje kaznena prijava.