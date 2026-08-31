Mladić (42) je u Tisnom privukao pažnju policije svojim ponašanjem, a uslijedio je pretres

U Tisnom je u subotu poslijepodne uhićen 42-godišnji državljanin Velike Britanije kod kojeg je pronađena veća količina različitih droga i novca.

Policija ga je uočila dok se ponašao sumnjivo, a prilikom provjere kod njega je pronađeno 15 tableta MDMA, poznatog kao ecstasy, te dvije vrećice s ukupno 1,97 grama MDMA.

Kod Britanca su pronašli i LSD sličicu, deset vrećica kokaina ukupne bruto težine 9,4 grama, 14 vrećica ketamina ukupne težine 13,84 grama te dvije vrećice marihuane teške 2,43 grama. Pronađen je i veći novčani iznos.

Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršene istrage predan je pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.