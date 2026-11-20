Policijski službenici Postaje prometne policije u srijedu su u Podstrani zaustavili 25-godišnjeg vozača koji je odbio testiranje na prisutnost droga i lijekova u organizmu. Budući da je već dva puta prijavljivan zbog istog prekršaja, policija ga je uhitila, privremeno mu oduzela automobil i odvela ga na sud.

Sve se dogodilo oko 15.25 sati u Grljevačkoj ulici, gdje je mladić odbio postupiti po zahtjevu policijskog službenika da se podvrgne testiranju.

S obzirom na to da je riječ o ponavljaču istovrsnih prometnih prekršaja, policija je odlučila privremeno oduzeti vozilo kako bi ga spriječila u daljnjem činjenju prekršaja.

Nadležnom sudu predloženo je da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 45 dana te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca.

Policija je također predložila trajno oduzimanje automobila.

Međutim, sud je 25-godišnjaka pustio na slobodu. Iz policijskog priopćenja nije poznato je li donesena odluka o trajnom oduzimanju vozila.