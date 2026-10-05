Mladić (24) pobjegao iz policijske postaje kroz prozor!

Nesvakidašnji slučaj dogodio se u Zagrebu, gdje je 24-godišnjak najprije uhićen nakon krađe u trgovini, a potom uspio pobjeći iz prostorije za zadržavanje. Zagrebačka policija sada intenzivno traga za njim.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, sve je počelo u nedjelju, 4. listopada, oko 18.10 sati u Ulici Vice Vukova u Novom Zagrebu.

Prema policijskim informacijama, 24-godišnjak je u trgovini unutar trgovačkog centra s police uzeo odjevne predmete, nakon čega je prošao pokraj blagajne bez plaćanja.

Njegov potez uočio je 61-godišnji zaštitar koji ga je zaustavio. Mladić je potom pokušao pobjeći, ali u tome nije uspio. Zaštitar ga je zadržao do dolaska policije, nakon čega je 24-godišnjak uhićen i odveden u službene prostorije.

Međutim, tu priča dobiva novi obrat.

Dok se nalazio u prostoriji za zadržavanje, osumnjičeni je, prema navodima PU zagrebačke, uporabom tjelesne snage potrgao zaštitni dio prozora. Kroz otvor koji je napravio uspio je pobjeći iz prostorije.

Zagrebačka policija pokrenula je potragu te provodi mjere i radnje kako bi pronašla odbjeglog 24-godišnjaka.