Mladić (23) ostao bez 1.400 eura zbog jedne SMS poruke: Mislio je da mu se javlja banka, a onda je uslijedio šok

Nova računalna prijevara zabilježena je na vodičkom području. Dvadesettrogodišnjak je ostao bez oko 1.400 eura nakon što je primio SMS poruku za koju je vjerovao da dolazi iz njegove banke. Slijedio je upute iz poruke, otvorio poveznicu i unio PIN, a ubrzo potom s njegova računa nestao je novac. Policija traga za nepoznatim počiniteljem i upozorava građane na sve češće pokušaje prijevara lažnim bankovnim porukama.

Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu 23-godišnjaka koji je postao žrtva računalne prijevare.

Prema informacijama policije, sve je počelo 10. studenoga, kada je mladić na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao službena obavijest njegove banke.

U poruci se od njega tražilo da putem priložene poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN.

Vjerujući da postupa prema uputama banke, 23-godišnjak je otvorio poveznicu i upisao tražene podatke.

Ubrzo nakon toga s računa mu je nestao novac

Nedugo nakon što je unio PIN, mladić je otkrio da je s njegova bankovnog računa skinuto približno 1.400 eura.

Tek tada postalo je jasno da poruka nije bila legitimna bankovna obavijest, nego dio prijevare kojom ga je nepoznata osoba navela na otkrivanje osjetljivih podataka.

Slučaj je prijavljen policiji, koja provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem.

Protiv odgovorne osobe bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog računalne prijevare.

Policija upozorava: Banke nikada ne traže PIN putem SMS poveznica

Nakon ovog slučaja policija je ponovno upozorila građane na opasnosti lažnih SMS poruka kojima se prevaranti predstavljaju kao banke i druge pouzdane institucije.

Posebno upozoravaju da banke nikada putem SMS-a, elektroničke pošte ili društvenih mreža ne traže unos osjetljivih podataka preko poveznica.

To uključuje PIN, CVV broj s bankovne kartice, lozinke, osobne podatke i jednokratne autentifikacijske kodove.

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne upisuju podatke na internetskim stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja.

Poseban oprez ako vas poruka požuruje

Jedan od znakova moguće prijevare jesu poruke koje kod primatelja pokušavaju izazvati osjećaj hitnosti.

Primjerice, prevaranti mogu tvrditi da će bankovni račun biti blokiran, da aplikacija istječe istoga dana ili da je potrebno odmah potvrditi osobne podatke.

Takvim porukama nastoje navesti građane da reagiraju bez dodatne provjere.

Iz policije zato savjetuju da se prije bilo kakvog postupanja građani obrate svojoj banci putem službenih kontakata objavljenih na njezinim internetskim stranicama.

Ako primite poruku koja od vas traži ažuriranje mobilnog bankarstva, unos PIN-a ili drugih povjerljivih podataka putem poveznice, nemojte postupati prema tim uputama prije nego što provjerite njezinu vjerodostojnost.

Slučaj 23-godišnjaka s vodičkog područja još je jedno upozorenje koliko jedna naizgled uvjerljiva SMS poruka može biti skupa.