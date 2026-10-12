Mladić (23) nasrnuo na dvojicu radnika iz Bangladeša dok su čistili ulice, prolaznik i kolega spriječili veći incident

Dvojica komunalnih radnika iz Bangladeša napadnuta su tijekom obavljanja svakodnevnih poslova u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja identificirala i uhitila 23-godišnjeg napadača.

Sve se dogodilo 25. rujna ove godine, oko 6.40 sati, u Kovačkoj ulici unutar stare gradske jezgre Dubrovnika.

Dvojica državljana Bangladeša, u dobi od 26 i 46 godina, koji imaju odobren privremeni boravak u Hrvatskoj, obavljala su poslove iznošenja kartonske ambalaže.

Sve je počelo kontaktom ramenima

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, muškarac koji je prolazio pokraj starijeg radnika ramenom ga je udario u rame, ali ga je odmah pridržao kako ne bi pao.

Nedugo zatim na 46-godišnjeg radnika, a potom i na njegova 26-godišnjeg kolegu, nasrnuo je 23-godišnji hrvatski državljanin koji se nalazio u blizini.

U njihovu obranu odmah su priskočili muškarac koji je prethodno pridržao starijeg radnika te još jedan djelatnik komunalnog poduzeća, hrvatski državljanin, koji je s njima obavljao radne zadatke.

Policija identificirala i uhitila napadača

O incidentu je istoga jutra Policijsku postaju Dubrovnik obavijestio voditelj komunalnog poduzeća.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo identifikacijom i uhićenjem osumnjičenog 23-godišnjaka.

Srećom, dvojica napadnutih radnika nisu zadobila tjelesne ozljede.

Prijeti mu kazna do 4.000 eura ili zatvor

Napadač je prekršajno sankcioniran prema članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji se odnosi na naročito drsko i nepristojno ponašanje.

Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

Policija nije navela da je napad bio motiviran nacionalnošću radnika, niti je objavila točan iznos eventualno izrečene kazne.