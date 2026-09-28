Mladić (22) popio biljni čaj pa mu stalo srce: Liječnici upozoravaju na sve popularniji pripravak

Naizgled bezazlen biljni pripravak koji se sve češće može pronaći i putem interneta završio je dramatično za 22-godišnjeg muškarca u Austriji. Mladić, koji prema liječničkom izvješću prethodno nije imao poznatu srčanu bolest, doživio je iznenadni srčani zastoj nakon konzumacije čaja od kratoma.

Slučaj je opisan u stručnom časopisu Wiener klinische Wochenschrift, a rad je objavljen 23. rujna 2026. godine. Autori navode da je, prema njihovim saznanjima, riječ o prvom zabilježenom slučaju srčanog zastoja povezanog s izoliranom intoksikacijom kratomom u Austriji.

Sustanar ga pronašao bez svijesti i pulsa

Sve je počelo kada se 22-godišnjak iznenada srušio kod kuće. Sustanar ga je pronašao bez svijesti, s grčevima i bez pulsa te je odmah započeo reanimaciju. Po dolasku liječnika hitne pomoći potvrđena je asistolija, odnosno potpuni izostanak električne aktivnosti srca. Nakon nekoliko minuta masaže srca i primjene adrenalina nakratko je vraćena spontana cirkulacija, no srce je ponovno stalo. Stabilna cirkulacija uspostavljena je nakon osam minuta naprednih mjera oživljavanja. Mladić je intubiran i prevezen u bolnicu. Pretragama nisu pronađeni plućna embolija, moždano krvarenje ni druga očita stanja koja bi mogla objasniti srčani zastoj. Ultrazvuk je pokazao normalnu funkciju srčanih klijetki, a kasnije detaljne kardiološke pretrage nisu pokazale strukturne abnormalnosti srca.

U krvi pronađena izrazito visoka koncentracija mitraginina

Početne toksikološke pretrage nisu pokazale prisutnost alkohola, benzodiazepina, kokaina, amfetamina ni niza drugih droga. Nakon što je utvrđeno da je muškarac konzumirao čaj od kratoma, liječnici su napravili ciljanu analizu. U krvi je pronađena koncentracija mitraginina od čak 500 mikrograma po litri, dok autori navode lokalni referentni raspon od 20 do 100 mikrograma po litri. Mitraginin je glavni aktivni alkaloid biljke Mitragyna speciosa, poznatije kao kratom.

Autori navode i da je u ranijoj analizi smrtnih slučajeva povezanih isključivo s kratomom prosječna koncentracija mitraginina iznosila 398 mikrograma po litri. Koncentracija izmjerena kod ovog pacijenta bila je viša od tog prosjeka i nalazila se unutar raspona prethodno zabilježenog kod smrtnih slučajeva.

Što je zapravo kratom?

Kratom je tropska biljka iz porodice kave, podrijetlom iz jugoistočne Azije. Listovi biljke tradicionalno su korišteni u različite svrhe, dok se posljednjih godina kratom sve više konzumira zbog stimulirajućih i učinaka sličnih opioidima. Autori rada upozoravaju da se kratom u Europi sve lakše nabavlja putem interneta te se nerijetko promovira kao "prirodni" dodatak prehrani ili biljni pripravak.

U manjim količinama može imati stimulirajuće djelovanje, dok veće količine mogu uzrokovati sedaciju i druge učinke nalik opioidima. Mogući su i ubrzani rad srca, povišen krvni tlak te drugi neurološki i kardiovaskularni učinci.

Liječnici sumnjaju da je upravo kratom doveo do srčanog zastoja

Točan mehanizam kojim bi mitraginin mogao izazvati srčani zastoj još uvijek nije potpuno razjašnjen.

Istraživanja su, navode autori, pokazala da mitraginin može djelovati na određene kalijeve kanale u srčanim stanicama, produžiti QT interval i povećati mogućnost razvoja opasnih poremećaja srčanog ritma. Kod ovog pacijenta prvi zabilježeni ritam ipak nije bila ventrikularna fibrilacija nego asistolija. Liječnici su razmatrali i mogućnost epileptičkog napada prije srčanog zastoja jer je pacijent imao izražen ugriz jezika. Kronična konzumacija kratoma u ranijim je radovima također povezivana s generaliziranim napadajima.

Ugrađen mu elektrostimulator srca

Pacijent je već drugog dana skinut s respiratora. U početku je imao blage neurološke poteškoće, ali su se one povukle tijekom sljedećih dana. Četvrtog dana tijekom spavanja zabilježen mu je novi ozbiljan pad pulsa, na svega 25 do 30 otkucaja u minuti.

Zbog ponavljajuće bradikardije liječnici su mu šestog dana ugradili trajni elektrostimulator srca. Dva tjedna nakon srčanog zastoja otpušten je iz bolnice bez neuroloških posljedica, a tijekom praćenja nisu zabilježene nove aritmije.

Autori u radu navode podatke iz SAD-a prema kojima kratom godišnje koristi približno dva milijuna odraslih osoba. Broj slučajeva povezanih s kratomom prijavljenih američkim centrima za otrovanja povećao se čak 12 puta između 2015. i 2025. godine. Tijekom 2025. zabilježena su 3434 takva slučaja, a tijekom promatranog desetogodišnjeg razdoblja evidentirana su 233 smrtna ishoda povezana s kratomom. U velikom broju tih slučajeva, međutim, bile su prisutne i druge tvari.

Upravo zbog toga ovaj slučaj autori smatraju posebno važnim – kod 22-godišnjaka nisu pronašli dokaze o drugim supstancama koje bi mogle objasniti srčani zastoj. Zaključili su da je intoksikacija mitragininom najvjerojatniji uzrok srčanog zastoja kod inače zdravog mladog muškarca, ali istodobno ističu da je riječ o pojedinačnom prikazu slučaja te da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se preciznije utvrdili kardiovaskularni rizici kratoma.

Upozoravaju i da bi stvarni broj ozbiljnih reakcija mogao biti podcijenjen jer se mitraginin ne traži rutinski u standardnim toksikološkim analizama.