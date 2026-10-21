Mladić (21) zaustavljen na nogostupu u centru Splita: Policija otkrila što mu je sve zabranjeno, a kazna je paprena!

Policijski službenici u Splitu zaustavili su 21-godišnjaka koji je mopedom vozio po nogostupu na Obali Lazareta. Nakon zaustavljanja odbio je testiranje na droge, a policija je utvrdila i da zbog ranije prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne smije steći pravo na upravljanje motornim vozilima do kolovoza 2028. godine.

Mladić je zatečen tijekom policijskog postupanja na Obali Lazareta, u samom središtu Splita, nakon što je mopedom upravljao površinom namijenjenom pješacima.

Prilikom kontrole odbio se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga ili lijekova u organizmu, kao i uzimanju uzoraka krvi i urina radi analize.

Zbog 12 negativnih bodova dvije godine ne može dobiti vozačku dozvolu

Daljnjim provjerama policijski službenici utvrdili su da je 21-godišnjak upravljao mopedom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije.

Naime, zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, određeno mu je razdoblje tijekom kojeg ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Ta zabrana traje od 28. kolovoza 2026. do 28. kolovoza 2028. godine.

Uhićen, moped mu privremeno oduzet

Nakon utvrđenih prekršaja 21-godišnjak je uhićen, a moped kojim je upravljao policija je privremeno oduzela.

O slučaju je odlučivao nadležni sud, koji ga je proglasio krivim te mu izrekao ukupnu novčanu kaznu od 3.030 eura.