Mladić (21) mopedom udario u dječja kolica! Dijete završilo u bolnici, poznati detalji nesreće

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu, 14. listopada, oko 16.45 sati u Jezerima na otoku Murteru. U Ulici Donji put 21-godišnji vozač mopeda izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u dječja kolica u kojima se nalazilo dijete. Dijete je ozlijeđeno i zadržano na bolničkom liječenju, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Izgubio kontrolu nad mopedom i udario u dječja kolica

Prema policijskim informacijama, 21-godišnjak je upravljao mopedom šibenskih registarskih oznaka, a brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju kolnika. Prilikom kočenja izgubio je kontrolu nad upravljačem te pao na cestu. Moped je potom nekontrolirano klizao, prešao u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera i prednjim dijelom udario u dječja kolica. U kolicima se nalazilo dijete, a gurala ih je njegova majka, koja se kretala dijelom kolnika na kojem nije bilo izgrađenog nogostupa ni druge površine namijenjene pješacima.

Dijete zadržano na bolničkom liječenju

Ozlijeđeno dijete hitnom je medicinskom pomoći prevezeno u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Zbog zadobivenih ozljeda zadržano je na daljnjem bolničkom liječenju. Liječničku pomoć naknadno je zatražio i 21-godišnji vozač mopeda, kojem su utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske navode kako će protiv mladog vozača biti podnesena odgovarajuća prijava nakon što se zaprimi službena kvalifikacija ozljeda djeteta. Težina djetetovih ozljeda zasad nije službeno objavljena.