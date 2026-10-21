Mladić (20) napravio kaos na splitskim cestama. Policija sudu predložila zatvor, oni ga pustili na slobodu

Splitska prometna policija zaustavila je 20-godišnjaka koji je počinio niz prometnih prekršaja, uključujući vožnju bez položenog vozačkog ispita, nekorištenje sigurnosnog pojasa i odbijanje testiranja na droge. Mladić se prethodno nije zaustavio ni na policijske svjetlosne i zvučne znakove.

Policijski službenici Postaje prometne policije Split postupali su prema 20-godišnjem vozaču za kojeg je utvrđeno da je upravljao osobnim automobilom iako nikada nije stekao pravo na upravljanje vozilima bilo koje kategorije.

Osim što nije imao položen vozački ispit, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a ignorirao je i policijske naredbe za zaustavljanje.

Kada su policajci naposljetku postupili prema njemu, odbio se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

Policija tražila 60 dana zatvora

Zbog utvrđenih prekršaja 20-godišnjak je uhićen te je uz optužni prijedlog priveden Općinskom prekršajnom sudu u Splitu.

Policija je za njega predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu od 520 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija na 12 mjeseci.

Sud odlučio drukčije

Općinski prekršajni sud u Splitu proglasio je mladića krivim, ali mu je umjesto predložene zatvorske kazne izrekao ukupnu novčanu kaznu od 3.160 eura.