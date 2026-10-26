Mladić (20) iz Splita završio na dvotjednom hlađenju iza rešetaka: Evo što je napravio usred noći u Vukovarskoj ulici

Splitska prometna policija u noćnim je satima zaustavila 20-godišnjeg vozača koji je, unatoč važećoj zabrani upravljanja vozilom, sjeo za volan pod utjecajem alkohola. Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja, a policija za njega traži i zatvorsku kaznu.

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 25. listopada 2026. godine, oko 4.05 sati zaustavili su 20-godišnjaka u Vukovarskoj ulici u Splitu.

Provjerom je utvrđeno da mladić upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, koja traje od 29. kolovoza do 28. listopada 2026. godine.

Vozio pod utjecajem alkohola, a registarska pločica nije bila vidljiva

Policija je vozača alkotestirala te mu izmjerila koncentraciju alkohola od 0,97 g/kg, odnosno 0,87 g/kg nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja.

Uz to, policijski službenici utvrdili su da prednja registarska pločica na vozilu nije bila vidljiva.

Zbog utvrđenih prekršaja 20-godišnjak je uhićen te je istoga dana, uz optužni prijedlog, doveden pred nadležni sud.

Policija traži 60 dana zatvora i novu zabranu vožnje

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu od 420 eura te novu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je zasad odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je 20-godišnjak predan u zatvor.

Konačna odluka o predloženim sankcijama bit će donesena naknadno.