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Mladić (19) mjesecima oštrim predmetom oštećivao automobile u Dalmaciji, policija otkrila što je radio

Zaradio je kaznenu prijavu

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom kojeg sumnjiči za devet kaznenih djela oštećenja tuđe stvari.

Prema policijskim informacijama, mladić je u razdoblju od 6. lipnja do 1. studenoga na području šibenskih Vidika oštrim predmetom oštetio pneumatike na ukupno devet osobnih automobila.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 19-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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