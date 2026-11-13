Mladić (18) uhićen na području Knina: Po napuštenim objektima ispisivao grafite koji potiču na nasilje i mržnju

Policijski službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom kojeg sumnjiče za javno poticanje na nasilje i mržnju. Mladić je, prema sumnjama policije, na napuštenim objektima na širem kninskom području ispisivao grafite kojima se potiče nacionalna i vjerska netrpeljivost. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, osumnjičeni 18-godišnjak tereti se da je 11. studenoga na širem području Knina crnim sprejom ispisao više spornih grafita.

Grafiti su, kako navodi policija, osvanuli na napuštenoj kući i garaži čiji vlasnik zasad nije poznat.

Grafiti povezani s nacionalnom i vjerskom netrpeljivošću

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila osnovanu sumnju da sadržaj ispisanih grafita potiče na nasilje i mržnju na temelju nacionalne i vjerske netrpeljivosti.

Zbog toga se 18-godišnjaka sumnjiči za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Policija nije objavila točan sadržaj spornih natpisa niti preciznu lokaciju objekata na kojima su ispisani.

Predan pritvorskom nadzorniku, slijedi postupanje državnog odvjetništva

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni mladić predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.

Daljnje postupanje u ovom slučaju u nadležnosti je državnog odvjetništva, a 18-godišnjak se zasad smatra osumnjičenikom.