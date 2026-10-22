Mladi Žuti pred velikim izazovom u Rijeci, Roko Ukić: „Velika je čast biti u odabranom društvu”

Juniori Splita, ekipa U18 koju vodi Roko Ukić, od petka do nedjelje, nastupit će u Rijeci na pretkvalifikacijskom turnira NextGen Euroleague. Pobjednik riječkog turnira izborit će odlazak na kvalifikacijski turnir u Beogradu. Split je u skupini B s FMP-om, Zentrum Basket Madrid i Adi Sel3ct Rijeka, a u skupini A su domaćin Kvarner, Tofas, Bosna i Pablo Laso Academy. "Žuti" u prvom kolu u petak u 13.30 sati igraju protiv FMP-a, u subotu u 9 sati protivnik Splitu je Adi Sel3ct Rijeka, a u 20.15 sati "Žuti" se sastaju sa Zentro Basketom. U nedjelju se igraju utakmice za plasman.

- Velika je čast za naš klub što smo se našli u odabranom društvu. Idemo sa željom da predstavimo naš klub u što boljem svjetlu i da momci prezentiraju svoje znanje - rekao je Roko Ukić.

Za Split će igrati Luka Ukić, Ivan Vidović, Luka Kovač, Ivan Ćošković, Roko Latković, Marin Omrčen, Lovro Pjević, Ivan Ćelić, Stipan Slišković, Vito Palavra, Levin Maher, Karlo Blažević, Igor Stanković te pojačanje iz Novog Zagreba Nikša Zlopaša.