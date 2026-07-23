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Mladi volonteri uljepšali ljeto osobama iz spektra autizma: "Ovo je tek početak jednog predivnog prijateljstva"

Četrnaest volontera gradilo prijateljstva

Dok ljetni mjeseci većini donose odmor i bezbrižnost, osobama iz spektra autizma često znače gubitak svakodnevne rutine, manje prilika za druženje i veći rizik od socijalne izolacije. Upravo je zbog toga pokrenut pilot-projekt "Ljetno prijateljstvo", zajednička inicijativa Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Studentskog katoličkog centra Split. Projekt je osmišljen kao siguran i poticajan prostor u kojem osobe iz spektra autizma mogu razvijati prijateljstva, stjecati nova iskustva i osjećati se kao ravnopravni članovi zajednice.

Susreti prilagođeni interesima korisnika

Druženja su se održavala utorkom, a obuhvaćala su kreativne, glazbene, senzorne i sportsko-rekreativne aktivnosti. Korisnici su zajedno s volonterima odlazili u šetnje, crtali, bojali i sudjelovali u različitim oblicima druženja. Svaka je aktivnost bila prilagođena individualnim sposobnostima i interesima korisnika, uz stalnu podršku stručnih djelatnika Centra Juraj Bonači. Posebnu vrijednost projektu dalo je 14 mladih volontera koji su tijekom lipnja i srpnja, zajedno s djelatnicima SKAC_ST-a te učiteljima i asistentima Centra Juraj Bonači, redovito provodili vrijeme s korisnicima.

Njihovi susreti nisu se temeljili samo na organiziranim aktivnostima, već i na razgovoru, smijehu i zajedničkom provođenju vremena. Time su pokazali da se istinska uključenost ne ostvaruje samo kroz programe, nego kroz odnose koji se svakodnevno grade.

Sportski dan i večernje druženje

U projekt je uključeno najmanje 15 korisnika Centra Juraj Bonači. U sklopu programa organiziran je i sportski dan tijekom kojeg su korisnici i volonteri sudjelovali u trčanju uz glazbu, igranju odbojke i košarke te prilagođenom sportskom poligonu.

Takve aktivnosti, osim što potiču kretanje i rekreaciju, doprinose razvoju socijalnih vještina, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti. Organizirano je i večernje druženje u stanu organiziranog stanovanja, gdje su korisnici i volonteri u opuštenoj atmosferi dodatno osnažili međusobne odnose.

Projekt mijenja i korisnike i volontere

"Ljetno prijateljstvo" nije donijelo vrijedna iskustva samo korisnicima. Mladi volonteri kroz neposredan kontakt razvijaju empatiju, komunikacijske vještine i bolje razumijevanje različitosti. Umjesto promatrača, postali su prijatelji i podrška, pokazujući kako male geste i nekoliko izdvojenih sati nekome mogu obilježiti cijelo ljeto.

Dosad je održano ukupno šest susreta, a planiran je još jedan. "Nadamo se da je ovo tek početak jednog predivnog prijateljstva koje će trajati puno dulje od jednog ljeta", poručili su organizatori.

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