Mladi volonteri pjesmom i plesom razveselili korisnike splitskog Doma za starije: Zapjevali se i Mišini hitovi, pogledajte atmosferu

Atrij Doma za starije osobe Split u petak, 16. listopada, ispunili su glazba, pjesma i dobro raspoloženje. Mladi volonteri svojim su nastupom razveselili korisnike Doma i još jednom pokazali koliko pažnja, zajedništvo i druženje različitih generacija mogu značiti osobama starije životne dobi. Petak je za korisnike Doma za starije osobe Split bio nešto drukčiji od uobičajenih dana. Umjesto svakodnevne rutine, atrij Doma postao je mjesto glazbenog susreta na kojem su glavnu riječ vodili mladi volonteri, spremni svoje slobodno vrijeme, talent i dobru energiju podijeliti sa starijim sugrađanima.

Svirkom i pjesmom stvorili su ugodno ozračje, a susret je protekao u znaku osmijeha, veselja i međugeneracijskog povezivanja.

Ovakva druženja imaju posebno značenje za korisnike Doma jer im pružaju priliku za razgovor, druženje i stvaranje novih uspomena.

Glazba kao most između generacija

Glazba ima posebnu sposobnost povezivanja ljudi, bez obzira na njihove godine i životna iskustva. Poznate melodije mogu probuditi uspomene, potaknuti razgovor i vratiti sjećanja na mladost, obiteljska okupljanja i trenutke koji su obilježili nečiji život.

Upravo je takvo ozračje vladalo tijekom glazbenog druženja u splitskom Domu.

Mladi volonteri pokazali su da volontiranje ne mora uvijek podrazumijevati velike projekte ili zahtjevne aktivnosti. Ponekad su dovoljni pjesma, malo izdvojenog vremena i iskrena želja da se nekome uljepša dan.

Njihov dolazak bio je i lijep primjer međugeneracijske solidarnosti. Susreti mladih i starijih prilika su za razmjenu iskustava, upoznavanje drukčijih životnih priča i stvaranje osjećaja povezanosti.

Veselo druženje dodatno su začinile pjesme legendarnog Miše Kovača, koje su unijele posebno raspoloženje među korisnike Doma. Uz dobro poznate hitove nije nedostajalo ni plesa, pa se atrij na trenutak pretvorio u pravi mali plesni podij. Pjevalo se, plesalo i uživalo u zajedničkim trenucima, a dio ove raspjevane atmosfere zabilježili smo i kamerom.

Kako je izgledalo veselje uz Mišine hitove, pogledajte u našem videu!

Male geste koje imaju veliko značenje

U vremenu u kojem se često govori o užurbanom načinu života i sve manjem broju prilika za neposredno druženje, ovakve inicijative podsjećaju na važnost ljudske blizine.

Za korisnike domova za starije osobe organizirane aktivnosti nisu samo način ispunjavanja slobodnog vremena. One mogu pridonijeti osjećaju uključenosti, potaknuti komunikaciju i unijeti raznolikost u svakodnevicu.

Posebnu vrijednost imaju upravo susreti s mlađim generacijama. Oni starijim osobama pružaju priliku za nova poznanstva, a mladima omogućuju da bolje razumiju potrebe i iskustva svojih starijih sugrađana.

Glazbeno druženje održano 16. listopada još je jednom podsjetilo koliko je važno njegovati takve veze.

Zahvala mladim volonterima

Iz Doma za starije osobe Split zahvalili su mladim volonterima koji su svojim nastupom razveselili korisnike i uljepšali im petak.

- Zahvaljujemo mladim volonterima na izdvojenom vremenu, dobroj energiji i srcu koje su podijelili s našim korisnicima - poručili su iz Doma.

Naglasili su i kako ovakvi susreti pokazuju da male geste pažnje mogu značiti mnogo te da pjesma i druženje imaju posebnu moć povezivanja ljudi.

Važno je da stariji sugrađani ostanu dio zajednice

Briga o starijim osobama ne završava osiguravanjem smještaja, prehrane i zdravstvene skrbi. Jednako je važno stvarati prilike za druženje, razgovor, kulturne sadržaje i sudjelovanje u životu zajednice.

Zato događaji poput ovog imaju posebno značenje. Oni povezuju ustanove socijalne skrbi s ljudima izvan njihovih zidova i podsjećaju da starije osobe imaju potrebu za društvom, pažnjom i osjećajem pripadnosti.

Upravo takve priče, u kojima su u središtu korisnici domova za starije osobe i ljudi koji im svojim angažmanom uljepšavaju svakodnevicu, zaslužuju prostor u javnosti.

A petak u splitskom Domu pokazao je da za stvaranje lijepih uspomena nisu potrebne velike stvari. Ponekad je dovoljno nekoliko pjesama, malo dobre volje i ljudi koji žele podijeliti radost s drugima.