Mladi veslači Marine Kaštela na prijemu u Gradu: Toni Milić i Krsto Boban okitili se titulama prvaka Hrvatske

Uspješni nastupi na državnom prvenstvu donijeli su mladim veslačima HVK Marine Kaštela dva naslova prvaka Hrvatske i brončanu medalju, a ostvareni rezultati bili su povod za prijem u gradskoj upravi. Tonija Milića i Krstu Bobana, koji su se okitili titulama državnih prvaka, ugostili su zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić. Uz mlade sportaše bili su kapetan kluba i njegov osnivač Josip Berket te treneri Josip Berecka i Mate Rajić.

Na Hrvatskom veslačkom prvenstvu za kadete i juniore, održanom na zagrebačkom Jarunu, kaštelanski je klub predstavljalo pet veslačica i dvanaest veslača. Natjecanje su zaključili s tri medalje, od kojih su dvije zlatne. Toni Milić osvojio je prvo mjesto u samcu lakih juniora A, dok je Krsto Boban bio najbolji u samcu juniora B. Do brončanog odličja u disciplini dvojca na pariće kadeta B stigli su Vito Mitar i Filip Dželalija.

Dobre rezultate ostvarile su i članice kluba. Antonia Rajič i Ružica Boban zauzele su prva mjesta u B finalima kadetkinja B, a Marija Marin, koja se još natječe u mlađoj juniorskoj kategoriji, završila je peta u A finalu lakih juniorki A. Uz sportske uspjehe, klub je dobio i nove snage u sudačkom kadru. Dinka Boban i Teo Matas uspješno su položili ispit za veslačke suce te stekli status sudaca pripravnika.

Bez odricanja i rada nema dolaska do vrha

Čestitajući sportašima i njihovu stručnom timu, zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir istaknuo je kako su iza medalja brojni sati treninga, trud i odricanje. Mlade veslače pritom je pozvao da ostvarene rezultate shvate kao poticaj za nove izazove i ambicioznije ciljeve.

''Bez odricanja i rada nema dolaska do vrha. Drago mi je da ostvarujete ciljeve koje ste postavili pred sebe. Kada ostvarite prvi cilj, gledajte prema drugom i trećem. Grad će vam biti podrška'', poručio je Budimir.

Osim o rezultatima, na prijemu se razgovaralo i o ulozi sporta u odrastanju djece i mladih. Veslanje, kako su istaknuli predstavnici kluba, ne donosi samo natjecateljsko iskustvo nego razvija disciplinu, odgovornost i osjećaj pripadnosti ekipi. Mladi sportaši pritom uče uskladiti školske obveze s treninzima, ali i voditi računa o opremi koja im je potrebna za svakodnevni rad.

''Ako danas opremu ne sredite, sutra je pitanje hoćete li moći odraditi trening''

Trener Josip Berecka naglasio je da se odgovornost gradi i kroz naizgled jednostavne zadatke, poput održavanja veslačke opreme, jer o njezinoj ispravnosti ovisi i mogućnost kvalitetnog treninga.

''Ako danas opremu ne sredite, sutra je pitanje hoćete li moći odraditi trening. Navike koje mladi steknu u takvim sportovima poslije im mnogo znače u životu'', kazao je Berecka.

Jedna od važnih tema susreta bila je i obnova gradske zgrade u Kaštel Kambelovcu koju koristi klub. Josip Berket izrazio je zadovoljstvo pokretanjem projekta obnove te naglasio kako bi kvalitetniji uvjeti rada bili značajni za daljnji razvoj kluba i generacije koje tek dolaze. Pritom je istaknuta potreba da se prilikom uređenja prostora uzmu u obzir svakodnevne aktivnosti članova i specifične potrebe veslača.

Predstavnici HVK Marine Kaštela predstavili su i mogućnosti razvoja beach sprinta, atraktivne veslačke discipline koja obuhvaća trčanje po plaži i veslanje oko plutača. Smatraju kako blizina mora i položaj kluba pružaju dobre preduvjete za organizaciju treninga i priprema za ovu disciplinu.