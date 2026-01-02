Close Menu

Mladi vatrogasac iz Dalmacije jučer je tragično izgubio život. Poznato je kada će se održati posljednji ispraćaj

Tragedija na Novu godinu

Tragična prometna nesreća koja se dogodila 1. siječnja 2026. na dionici državne ceste D33 između Pakova Sela i Žitnića odnijela je život 27-godišnjeg mladića, člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš.

Teška prometna nesreća u Dalmaciji: 27-godišnjak smrtno stradao, žena u bolnici s teškim ozljedama

Kako smo ranije pisali, prema policijskom izvješću, u nesreći su sudjelovala dva osobna vozila. Mladi vatrogasac preminuo je na mjestu nesreće, dok je vozačica zadobila teške tjelesne ozljede te je prevezena u šibensku bolnicu gdje je zadržana na liječenju.

U stravičnom sudaru u Dalmaciji poginuo vatrogasac. Općina je zavijena u crno: "Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima"

Kako se doznaje, posljednji ispraćaj mladog vatrogasca održat će se u subotu, 3. siječnja 2026. godine, na groblju sv. Ivana u Badnju (Drniš), a pogrebna povorka kreće od mrtvačnice u 14 sati. Od poginulog vatrogasca oprostili su se i njegovi kolege, ističući da vatrogasac nikada ne umire, već ostaje živjeti u sjećanjima onih kojima je nesebično pomagao.

