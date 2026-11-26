Nogometaši Hrvatske danas u 17 sati po hrvatskom vremenu igraju protiv Kube na Svjetskom prvenstvu do 17 godina, koje se održava u Dohi (Katar). Riječ je o utakmici posljednjeg kola skupine prvog kruga natjecanja. I prije ove utakmice Hrvatska je osigurala plasman u osminu finala, no izabranici Marijana Budimira pokušat će što uvjerljivijom pobjedom osigurati prvo mjesto u skupini. Situacija je takva da prvoplasirani Senegal, koji igra protiv nešto jačeg Tadžikistana, ima gol-razliku od plus devet, dok je Hrvatska na plus četiri. Da bi Hrvatska završila na prvome mjestu, morala bi pobijediti Kubu s više od deset pogodaka razlike, što možda i nije realno očekivati, piše Večernji.

– Mi svaku utakmicu shvaćamo jednako. Igramo li protiv Brazila ili neke slabije ekipe, jednako se pripremamo. Kuba je izgubila dvije utakmice i pokazala svoje slabosti, pogotovo u drugoj utakmici. Kao što sam već najavljivao, to je ponosna nacija i sigurno će dati sve od sebe. Imaju dva-tri dobra individualca, ali kao ekipa imaju određenih problema i zato su izgubili te utakmice. Mi ćemo biti maksimalno ozbiljni i željet ćemo prije svega pobijediti, po mogućnosti uz što veću razliku. Isto tako, razmišljat ćemo o sljedećoj utakmici, neke ćemo igrače odmoriti i rotirati sastav tako da svi dobiju priliku – rekao je izbornik Budimir, dodavši:

– Što se tiče samog ozračja, ono je odlično. Tako i mora biti nakon ove dvije utakmice koje smo, po meni, odigrali jako dobro. Što se tiče ozljeda, Ježić se vratio u puni ritam. Nismo ga htjeli koristiti u drugoj utakmici da ne bismo nešto riskirali. Danas će početi i bit će nam bitan za nastavak natjecanja. S ostalima je sve u redu, osim s Vidom Seitzom, koji je već u Zagrebu.

Kubi je ovo treći nastup na svjetskim prvenstvima do 17 godina. Prvi put su igrali 1989. u Škotskoj kada su zauzeli 15. mjesto od 16 reprezentacija, a dvije godine poslije u Italiji bili su posljednji, na 16. mjestu. Do sada su na SP-ima za ovu dobnu kategoriju odigrali osam utakmica, a uspjeli su osvojiti samo jedan bod, u susretu protiv Gane.

– Osigurali smo prolaz, ali stavit ćemo si u glavu da moramo dobiti Kubu. Naravno, ne treba ih podcjenjivati, ali bit će dobra utakmica – rekao je Luka Posavec, reprezentativac Hrvatske.