Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina doznala je protivnika u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Mladi Vatreni za plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta borit će se protiv Urugvaja.

Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak, 30. studenoga, u Dohi, s početkom u 13.30 sati po hrvatskom vremenu.

Izabranici Marijana Budimira grupnu fazu natjecanja završili su na prvom mjestu sa sedam osvojenih bodova. Nakon remija sa Senegalom (1:1) i pobjede protiv Tadžikistana (4:0), Hrvatska je u posljednjem kolu deklasirala Kubu rezultatom 7:0.

Slijedi južnoamerički izazov

Urugvaj je grupnu fazu završio na trećem mjestu skupine D sa šest osvojenih bodova. Slavio je protiv Haitija (4:1) i Saudijske Arabije (3:2), dok je od Francuske poražen rezultatom 0:3.

Hrvatska je dosad na prvenstvu postigla 12 pogodaka, a primila samo jedan.

U slučaju pobjede protiv Urugvaja, mlade Vatrene u osmini finala očekuje bolji iz susreta Meksika i Argentine.