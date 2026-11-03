Mladi umjetnici iz pet europskih zemalja predstavljaju svoje radove u Kaštelima: Stiže međunarodna izložba studentske grafike

Muzej grada Kaštela i Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Splitu predstavljaju međunarodnu izložbu studentske grafike "EDICIJA 2026.", koja okuplja mlade umjetnike iz Hrvatske, Poljske, Bugarske, Sjeverne Makedonije i Španjolske.

Riječ je o izložbi nastaloj u okviru međunarodne i međusveučilišne suradnje, čiji je cilj predstaviti studentsko umjetničko stvaralaštvo široj javnosti te potaknuti razmjenu iskustava i ideja među različitim umjetničkim i obrazovnim sredinama. Radove koji će biti predstavljeni na izložbi samostalno su odabrali mentori s akademija i umjetničkih institucija sudionica. Takav pristup omogućuje posjetiteljima uvid u aktualnu grafičku produkciju mladih autora, ali i u posebnosti umjetničkih sredina iz kojih dolaze.

Od osobnih iskustava do društvenih pitanja

Izložba donosi raznovrsne grafičke radove izvedene u širokom rasponu tehnika, a tematski obuhvaća brojne aspekte suvremenog života. Mladi umjetnici kroz svoje radove istražuju osobna iskustva, svakodnevicu, identitet i međuljudske odnose, ali i složenija pitanja poput sjećanja, povijesti, kulturnog naslijeđa te odnosa pojedinca prema društvu i okruženju u kojem živi. Različiti umjetnički pristupi i izražajni stilovi pružaju priliku za upoznavanje novih perspektiva i načina na koje mlade generacije promišljaju svijet oko sebe.

Prilika za međunarodno povezivanje mladih umjetnika

Posebna vrijednost izložbe leži u povezivanju studenata različitih razina obrazovanja i izlagačkog iskustva. Sudjelovanje na međunarodnoj izložbi omogućuje im predstavljanje vlastitog stvaralaštva izvan matičnih akademija i institucija, čime se otvaraju mogućnosti za nova profesionalna poznanstva i buduće umjetničke suradnje.

Izložba "EDICIJA 2026." tako, osim predstavljanja grafičkih radova, ima i važnu obrazovnu te međunarodnu dimenziju, povezujući mlade autore iz pet europskih zemalja. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NextGenerationEU), u sklopu projekta “Kontakt: Umjetnost u zajednici – KUZ”, IP-UNIST-56 Umjetničke akademije u Splitu.