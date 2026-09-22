Mladi umjetnici dobivaju priliku izlagati u centru Splita: Otvoren natječaj za 12. ciklus „Mladi izlažu“

Info zona objavila je natječaj za sudjelovanje u 12. ciklusu projekta „Mladi izlažu“, kroz koji mladi umjetnici i umjetnice dobivaju priliku predstaviti svoj rad u atraktivnom izložbenom prostoru u centru Splita.

Osim samog izlaganja, odabranim autorima omogućeno je i sufinanciranje troškova putovanja, smještaja i produkcije izložbe.

Projekt iza sebe već ima jedanaest godina, tijekom kojih je svoje radove u Splitu predstavilo gotovo stotinu mladih umjetnika i umjetnica iz različitih krajeva Hrvatske. Izlagači prošlog, jedanaestog ciklusa dobili su i priliku izlagati u Karlovcu te sudjelovati na višednevnim edukacijama.

„Ne propustite prijaviti se na natječaj jer osim izložbe, sudjelovanjem dobivate priliku za umrežavanje, razmjenu ideja, širenje publike i jačanje umjetničke scene“, poručila je kustosica projekta Blaženka Miše.

Radovi ne moraju biti završeni

Zainteresirani umjetnici pritom ne moraju čekati da njihov rad bude potpuno dovršen. Na natječaj je moguće prijaviti radove u nastajanju, ali i još nerealizirani izložbeni koncept, uz primjere dosadašnjeg umjetničkog rada.

Autori će uz izložbu održati i radionicu za mlade. Osnovni koncept radionice predlažu već prilikom prijave, dok će ga konačno oblikovati u suradnji s kustosicom.

Natječaj je otvoren do 20. listopada 2026. godine, a detaljni uvjeti i online prijavnica dostupni su na stranicama Info zone.