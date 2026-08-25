Mladi umjesto alkohola sve češće posežu za tabletama, liječnici upozoravaju: "Posljedice mogu biti kobne"

Umjesto zdravice prije večernjeg izlaska i kucanja čašama mladi sve više piju tablete – najčešće sedative, ali i ostale lijekove, piše Dnevnik.

"Ukoliko malo previše popijete, onda će se to osjetiti putem mirisa, ujutro ćete biti mamurni, pa onda lijek opet kao nekakva sigurnija, alternativna verzija prema poimanju mladih ljudi, zapravo izgleda primamljivija", kaže Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče.

Riječ je o tabletama koje mnogi imaju kod kuće, a njihova potrošnja u Hrvatskoj raste. Na hitnoj je sve više pacijenata zbog trovanja sedativima.

"Oni otprilike čine 30 % svih provokativnih tvari koje postoje na tržištu i koje danas uzimaju naši pacijenti. Tako da u posljednje vrijeme zaista možemo reći da imamo malo povećan priljev takvih pacijenata", kaže Adis Keranović, specijalist hitne medicine, v. d. pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb.

Mladima su, pojašnjavaju liječnici, takve tablete lako dostupne.

"To nije nekakva ilegalna droga koju ste vi kupili na ulici, nego dobili ste recept, otišli ste u ljekarnu, to je lijepo zapakirano i tu nemate odmah asocijaciju da bi to moglo biti nešto štetno", kaže Ćelić.

Međutim, smatra kako upravo ta laka dostupnost i kriva slika na društvenim mrežama zapravo pomažu širenju ovog opasnog trenda.

"To uzimanje lijekova može imati puno veće komplikacije od samog uzimanja alkohola. Nipošto ovdje ne želim poticati mlade ljude da uzimaju alkohol", naglašava Ćelić.

I zato je ovdje uloga roditelja od iznimne važnosti, upozoravaju liječnici i stručnjaci.

"Mladi ljudi, kada uđu u ove faze eksperimentiranja, saznaju različite informacije s interneta i na taj način nekako znaju koje lijekove roditelji doma koriste, ali nisu upoznati s njihovim štetnim djelovanjem i rizikom, koji zapravo može dovesti do jako velikih težih ishoda", kaže Dorotea Bratuša Juraj, voditeljica Centra za zdravlje mladih pri Domu zdravlja Zagreb – Istok.

A u budućnosti, vjeruju liječnici, ovo bi mogao biti velik javnozdravstveni problem.

"Po nekom mom mišljenju, čak i na razini javnozdravstvenog problema koji danas imamo s alkoholizmom", kaže Keranović.

Od želje za zabavom do pokušaja da smire anksioznost i stres – razlog je manje važan od posljedica, koje mogu biti kobne.