Mladi u Supetru dobivaju priliku pokazati talent: Besplatan tečaj fotografije završava velikom izložbom

Iz Supetarskog lita objavili su poziv mladima od 14 do 18 godina da se prijave na besplatni tečaj mobilne fotografije "Mladi objektiv Supetra", koji počinje 1. kolovoza. Program je namijenjen svima koji vole fotografirati ili žele naučiti kako mobilnim telefonom stvarati dojmljive fotografije koje privlače pozornost. Cilj tečaja je potaknuti kreativnost mladih te kroz njihove fotografije prikazati nove i drukčije poglede na Supetar.

Osam praktičnih radionica

Tečaj će trajati dva tjedna, a sastojat će se od osam praktičnih radionica. Polaznici će učiti osnove i napredne tehnike mobilne fotografije, pravila kompozicije, rad sa svjetlom, vizualno pripovijedanje te stvaranje kvalitetnog sadržaja za društvene mreže. Iz Supetarskog lita naglašavaju kako je za puni napredak i sudjelovanje u završnom projektu potrebno pohađati svih osam radionica. Pojedinačno pohađanje neće biti moguće jer se sadržaj svake nove radionice nastavlja na prethodnu. Program će voditi Iryna Vlasenko, umjetnica, fotografkinja i content managerica koja je završila Kijevsku akademiju fotografije. Tijekom dugogodišnjeg rada stekla je iskustvo u stvaranju vizualnog sadržaja za društvene mreže i različite brendove. Autorica je kreativnog vizualnog brenda Artbeleca, vlasnica galerije u Supetru te pokretačica brojnih kreativnih i fotografskih projekata.

Najbolji radovi bit će predstavljeni na izložbi

Poseban naglasak programa bit će stavljen na praktičan rad. Svaki će sudionik tijekom radionica razvijati vlastiti portfelj suvremenih fotografija, dok će najbolji radovi nakon završetka edukacije biti predstavljeni na završnoj izložbi. Tečaj počinje 1. kolovoza, a prijave traju do 29. srpnja. Prijave i dodatne informacije dostupne su na broju telefona +385 99 349 6273. Za sudjelovanje je potrebno imati vlastiti mobilni telefon s operativnim sustavom Android ili iOS. Broj sudionika je ograničen.