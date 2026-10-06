Mladi u Splitu, vaš glas je važan: Pokrenuto istraživanje o volontiranju

Udruga "MI" – Split, kroz program Regionalnog volonterskog centra Split, u suradnji s Info zonom, provodi istraživanje o iskustvima, stavovima i potrebama mladih vezanima uz volontiranje u Splitu. U istraživanju mogu sudjelovati svi mladi do 30 godina koji žive u Splitu, neovisno o tome volontiraju li trenutno, jesu li volontirali ranije, tek razmišljaju o tome ili ih volontiranje zasad uopće ne zanima.

Cilj istraživanja je doznati što mlade potiče na volontiranje, koje ih prepreke od njega udaljavaju te što bi trebalo promijeniti kako bi volontiranje postalo dostupnije, zanimljivije i prilagođenije njihovim potrebama.

Anketa traje nekoliko minuta

Sudjelovanje je anonimno, a za ispunjavanje ankete potrebno je između pet i deset minuta. Anketi se može pristupiti na poveznici: https://www.surveymonkey.com/r/volonterisplit.

"Želimo čuti i one koji već volontiraju i one koji se u volontiranje nikada nisu uključili. Ako želimo da volontiranje bude bliže mladima, važno nam je znati kako ga oni doživljavaju, što im je važno i što im možda predstavlja prepreku", poručuju iz Regionalnog volonterskog centra Split i Info zone.

Rezultati će biti predstavljeni krajem listopada

Rezultati istraživanja bit će predstavljeni 29. listopada 2026. na konferenciji "Volontiranje kao pokretač održivih zajednica" u Splitu, koju organizira Udruga "MI" – Split u sklopu aktivnosti Regionalnog volonterskog centra Split.

Istraživanje bi trebalo pružiti bolji uvid u perspektivu mladih te otvoriti prostor za razgovor o tome kako lokalna zajednica može kvalitetnije odgovoriti na njihove potrebe kada je riječ o volontiranju. Organizatori pozivaju mlade Splićane da izdvoje nekoliko minuta i sudjeluju u istraživanju, naglašavajući kako prethodno volontersko iskustvo nije uvjet. Istraživanje zajednički provode Udruga "MI" – Split, kroz program Regionalnog volonterskog centra Split, i Info zona.