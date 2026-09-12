Mladi u Splitu poslali alarmantnu poruku: Za stan bi trebali raditi 12 i pol godina bez da potroše ijedan cent

U Hrvatskom domu Split u subotu je održana konferencija „Mladi na Jadranu“, koja je okupila mlade, stručnjake i predstavnike institucija kako bi razgovarali o problemima koji snažno određuju budućnost novih generacija. Jedna od središnjih tema bila je stambena kriza i sve teži put mladih prema osamostaljenju.

Na konferenciji je predstavljeno istraživanje provedeno među više od 500 mladih u dobi od 15 do 30 godina. Rezultati pokazuju razmjere problema – čak 91,5 posto ispitanika navodi da stambena kriza utječe na njihovu odluku o osnivanju obitelji.

Istraživanje se bavilo i stavovima mladih prema državnim subvencijama, utjecaju dosadašnjih mjera na cijene nekretnina te mogućnosti da se kupnja vlastitog stana zamijeni dugoročnim, priuštivim javnim najmom.

„Dolazimo do matematičkog apsurda“

Predsjednik Savjeta mladih Grada Splita Rino Džanko upozorio je koliko je mladima s prosječnim primanjima teško doći do vlastitog stana u Splitu.

– Ako uzmemo u obzir da je prosječna cijena kvadrata stana u Splitu oko 4,5 tisuća eura, a prosječna hrvatska plaća oko 1,5 tisuća eura, dolazimo do jednog matematičkog apsurda. Mlada osoba, da bi kupila stan od, recimo, 50 kvadrata u Splitu, trebala bi u potpunosti izdvojiti punih 150 prosječnih mjesečnih plaća. Odnosno, raditi 12 i pol godina bez da potroši ijedan cent kako bi si priuštila taj stan. Takvo stanje jednostavno je neodrživo i neizdrživo – kazao je Džanko.

Istraživanje je, dodaje, pokazalo i promjenu u razmišljanju mladih o tome moraju li nužno biti vlasnici nekretnine.

– Vjerovalo se da je trend među mladima da žele posjedovati nekretninu, odnosno isključivo imati nekretninu u svom vlasništvu. Sada smo vidjeli da je više od 60 posto mladih spremno i željelo bi ući u priuštivi najam. To su trendovi koji se mijenjaju. Mislim da je ova anketa dobar pokazatelj toga, a teme koje otvaramo na konferenciji mogu biti početak jednog novog dijaloga – istaknuo je.

Savjet mladih Grada Splita, najavio je Džanko, planira nastaviti s organizacijom sličnih događanja.

– Ideja je na jesen pokrenuti mjesečne panele, tako da svaki mjesec imamo jedan panel na neku temu poput ove. Također, s ovom konferencijom planiramo nastaviti i iduće godine, nadam se u još većem formatu – rekao je.

Živković: „Užasno je bitno da mladi raspravljaju o svojim problemima“

Na konferenciji je sudjelovao i saborski zastupnik Marin Živković, koji je pohvalio mlade zbog organizacije međunarodnog događaja.

– Prvo bih čestitao mladima iz Grada Splita što su organizirali ovakav događaj. Užasno je bitno da mladi raspravljaju o svojim problemima, o tome kako se mogu osamostaliti, kako mogu postići autonomiju te da pozivaju relevantne govornike na takve teme. Nije mala stvar organizirati jednu međunarodnu konferenciju i svakako im čestitam na tome – kazao je Živković.

Govoreći o stanovanju, istaknuo je da mladima treba omogućiti lakši pristup nekretninama.

– Naš je cilj omogućiti mladima da si stvarno mogu priuštiti nekretninu. To znači da sve one koji kupuju nekretnine iz drugih razloga, osim samog stanovanja, treba demotivirati da sudjeluju na tom tržištu kako bi mladi imali više mogućnosti kupiti ili unajmiti stan pod povoljnijim uvjetima – poručio je.

Mladi iz država Jadrana na jednom mjestu

Međunarodni karakter konferencije istaknuo je i Lenart Žavbi, zastupnik u slovenskom parlamentu, koji je naglasio važnost povezivanja mlađih generacija iz različitih država.

– Drago mi je da se mladi iz različitih država Jadrana okupljaju na jednom mjestu. To je vrlo važno u vremenu kada je multilateralizam u padu. Izuzetno je važno i nužno da mi mladi, koji imamo sličnu povijest i slične poglede na svijet, diskutiramo i družimo se – kazao je.

Pohvalio je organizaciju, odabir tema i gostiju te poručio kako upravo ovakva okupljanja mogu otvoriti prostor za suradnju i razmjenu ideja među mladima iz različitih zemalja.

Uz pitanje priuštivog stanovanja, konferencija je tako otvorila i širu raspravu o budućnosti mladih na Jadranu. Podatak da 91,5 posto ispitanih stambenu krizu povezuje s odlukom o osnivanju obitelji jasno pokazuje koliko je pitanje krova nad glavom postalo povezano s njihovim najvažnijim životnim odlukama.