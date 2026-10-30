Mladi u Hrvatskoj spremaju velike prosvjede: "Na korak sam da odem iz zemlje". Poznato je kada izlaze na ulice

Hrvatsku u drugoj polovici studenoga očekuju prosvjedna okupljanja mladih koji žele upozoriti na sve teže životne uvjete, visoke troškove stanovanja, nedovoljne plaće i probleme u obrazovnom sustavu. Dvije odvojene inicijative najavile su izlazak na ulice 20. i 21. studenoga, a pozivi na sudjelovanje već se intenzivno šire društvenim mrežama.

Kako piše Jutarnji list, mladi diljem zemlje organiziraju se putem WhatsApp grupa, pripremaju plakate i slogane te pozivaju na bojkot nastave i prosvjedna okupljanja.

Dva dana prosvjeda u hrvatskim gradovima

Prvi prosvjed najavljen je za petak, 20. studenoga, u Zagrebu. Iza njega stoji inicijativa "Štrajk mladih", povezana sa širim europskim pokretom "Youth Strike". Sudionici planiraju bojkotirati nastavu i okupiti se ispred obrazovnih ustanova. Već sljedećeg dana, u subotu 21. studenoga, prosvjede u desetak hrvatskih gradova najavljuje druga inicijativa, okupljena pod nazivom "Vrijeme je za promjene". Za razliku od prvog pokreta, organizatori ovih okupljanja pripremaju program i govornike.

Iako je riječ o dvjema neovisnim inicijativama, povezuje ih nezadovoljstvo položajem mladih u Hrvatskoj.

Stanovanje, plaće i budućnost u Hrvatskoj

Među ključnim problemima koje mladi žele istaknuti nalaze se sve skuplje stanovanje, troškovi svakodnevnog života, plaće i obrazovanje. O razmjerima nezadovoljstva govori i izjava jednog od organizatora koji je za Jutarnji list poručio: "Na korak sam da odem iz zemlje".

Hoće li se najavljena okupljanja pretvoriti u masovnije prosvjede, pokazat će se 20. i 21. studenoga, kada bi mladi u više hrvatskih gradova trebali javno iznijeti svoje zahtjeve.

Pročitajte više OVDJE.