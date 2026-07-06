Mladi talent iz Baške Vode ide u Real Madrid: Jusuf Sejfulai prošao u novu fazu Realova kampa

Nogometni klub "Urania" iz Baške Vode i njegova Omladinska škola, pod vodstvom trenera Slobodana Carevića, pravi su rasadnik talenata, ali i dokaz predanog rada tamošnjih trenera.

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Tako je na nedavno održanom kampu Real Madrida zapažen i mladi Jusuf Sejfulai, koji je prošao u narednu fazu te putuje u Madrid, u Realov kamp. Čestitala mu je i baškovoška "Urania" na svojoj službenoj Facebook stranici.

Čestitamo i sretno!