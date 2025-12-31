Mladi splitski SDP-ovci tuguju…

Na adresi Šetalište Bačvice 10 godinama se nije okupljala samo stranačka organizacija SDP-a, već čitave generacije mladih. Upravo je taj prostor, kako su poručili iz Foruma mladih SDP-a Split, bio mjesto upoznavanja, odrastanja, rasprava i smijeha, ali i rađanja prijateljstava, veza i ljubavi koje su nadživjele mandate, godine i promjene adresa.

Iz Foruma mladih ističu kako je ova godina za njih posebno emotivna jer se opraštaju od prostora koji je duboko utkan u povijest splitskog SDP-a i Foruma mladih. Iako odlaze s lokacije koja je obilježila brojne političke i osobne priče, naglašavaju da sa sobom nose ono najvažnije – uspomene, ljude, ideje i energiju mladih koja je, kako poručuju, temelj njihova djelovanja.

Uoči Nove godine, iz Foruma mladih SDP-a Split poručuju da pred njima stoji novo poglavlje – nova lokacija i nove priče – uz želju da nadolazeća godina svima donese optimizam, zajedništvo i nove početke.